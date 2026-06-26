Κρεμλίνο: Θα διερευνηθούν οι καταγγελίες για βασανιστήρια και δολοφονίες Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν είχε δει ακόμα το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, αλλά ότι φαίνεται να περιέχει «παράξενες διατυπώσεις».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διερευνήσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral, στο οποίο ένας βετεράνος του στρατού απευθύνεται στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας Ρώσους διοικητές στην Ουκρανία ότι βασανίζουν και δολοφονούν στρατιώτες επειδή δεν εκτελούν «αυτοκτονικές διαταγές».

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν είχε δει ακόμα το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, αλλά ότι φαίνεται να περιέχει «παράξενες διατυπώσεις».

Η ανάρτηση του βίντεο από τον βετεράνο Αλεξάντερ Λουνίν, στην οποία δεν αναφέρει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ούτε κατονομάζει υποτιθέμενα θύματα ή δράστες, συγκέντρωσε πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες. Το Instagram είναι απαγορευμένο στη Ρωσία και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή μόνο μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).

Πριν εμφανισθεί το βίντεο του Λουνίν, οι περισσότεροι Ρώσοι δεν είχαν ακούσει για τον ίδιο, ο οποίος ζει στην περιοχή Βορόνεζ της Ρωσίας. Δεν είναι σαφές εάν ο Λουνίν προέβη σε αυτή την ενέργεια με δική του πρωτοβουλία ή εάν υποτίθεται εκπροσωπεί ευρύτερες δυνάμεις.

Στο βίντεο αυτό ο Λουνίν ισχυρίζεται ότι Ρώσοι στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία κρατούνται μέσα σε λάκκους επειδή αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις «ηλίθιες ή αυτοκτονικές διαταγές» ή επειδή αρνήθηκαν να δώσουν χρήματα στους διοικητές τους για να μην εκτελέσουν τις διαταγές τους.

Ο Λουνίν ισχυρίζεται ότι οι στρατιώτες αυτοί υπέστησαν βασανιστήρια πριν δολοφονηθούν και οι διοικητές τους για να καλύψουν τα όσα συνέβησαν έλεγαν ότι χάθηκαν στην μάχη.

Ο Λουνίν κατέγραψε το βίντεο φορώντας στρατιωτική στολή και πολλά παράσημα. Λέει μάλιστα ότι εάν δεν έχει σύντομα μια προσωπική ακρόαση από τον πρόεδρο Πούτιν που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση, ο στρατός ενδέχεται να στρέψει τα όπλα κατά του Κρεμλίνου.

Ερωτηθείς για την εμφάνιση του βίντεο από δημοσιογράφους σε τηλεφωνική διάσκεψη ο Πεσκόφ είπε: ««Ξέρετε, μας είπαν πράγματι ότι υπάρχει μια τέτοια έκκληση , αλλά δεν έχουμε προλάβει να την εξετάσουμε ακόμα, οπότε δεν θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα.»

«Αλλά, κρίνοντας από όσα είπατε, περιέχει κάποιες μάλλον περίεργες διατυπώσεις, οπότε πρέπει πρώτα να την εξετάσουμε», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ