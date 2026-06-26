Μενδώνη: Επίσκεψη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του «Ιωνικού Κέντρου» και ενημερώθηκε για το όραμα και τις προοπτικές του έργου.

Το «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος επισκέφθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, την οποία υποδέχθηκε με θέρμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του «Ιωνικού Κέντρου» και ενημερώθηκε για το όραμα και τις προοπτικές του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορικής μνήμης, αφιερωμένο στη διαφύλαξη και ανάδειξη της μικρασιατικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της συναντήσεως συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην προστασία και προβολή της πολιτιστικής παρακαταθήκης του προσφυγικού Ελληνισμού, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε θερμά την κ. Υπουργό για την επίσκεψή της και για το διαρκές ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Από την πλευρά της, η κ. Μενδώνη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας να δημιουργήσει έναν σύγχρονο χώρο αφιερωμένο στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, επισημαίνοντας τη σημασία αντίστοιχων εγχειρημάτων για την ανάδειξη της μικρασιατικής κληρονομιάς και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.