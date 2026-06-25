Ειδήσεις | Διεθνή

Μεξικό: 17 τραυματίες από πτώση οχήματος σε πλήθος σε συγκέντρωση για το Μουντιάλ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεξικό: 17 τραυματίες από πτώση οχήματος σε πλήθος σε συγκέντρωση για το Μουντιάλ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη βράδυ όταν ένα όχημα πέρασε μέσα από πλήθος στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας κατά τη διάρκεια εορτασμού της νίκης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού στο Μουντιάλ.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη βράδυ όταν ένα όχημα πέρασε μέσα από πλήθος στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας κατά τη διάρκεια εορτασμού της νίκης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μεξικού στο Μουντιάλ, ανακοίνωσε το δημαρχείο του Λος Κάμπος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε το δημαρχείο.

Ένα μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αυθεντικότητά του.

Συνολικά 17 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες, πρόσθεσε η ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας στους πληγέντες και στις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Λος Κάμπος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, υποσχόμενος να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις έρευνες των αρχών για το περιστατικό.

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε όλο το Μεξικό χθες βράδυ, μετά τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0 στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ φέρνει το ΜΙΔΑ σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το όνομα «Αβραμόπουλος» έκανε φτερά - Το κόμμα Καρυστιανού φυλλοροεί - Η ισότητα στην αμοιβή

Έρχονται μεγάλες επενδύσεις - Θα αλλάξει χέρια - Το παλμαρέ των ισχυρών

tags:
Μεξικό
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider