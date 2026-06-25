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Διάσκεψη στο Γκντανσκ: Ο Τουσκ ζήτησε από Ουκρανούς και Πολωνούς να χτίσουν κοινό μέλλον

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Διάσκεψη στο Γκντανσκ: Ο Τουσκ ζήτησε από Ουκρανούς και Πολωνούς να χτίσουν κοινό μέλλον
Ντόναλντ Τουσκ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε σήμερα από τους Πολωνούς και τους Ουκρανούς να χτίσουν το κοινό τους μέλλον βασισμένο «στην αλήθεια» και «τον αμοιβαίο σεβασμό».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε σήμερα από τους Πολωνούς και τους Ουκρανούς να χτίσουν το κοινό τους μέλλον βασισμένο «στην αλήθεια» και «τον αμοιβαίο σεβασμό» προκειμένου να αποκλιμακωθεί η διμερής ένταση.

Οι σχέσεις Βαρσοβίας- Κιέβου είναι τεταμένες από τα τέλη Μαΐου, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να μετονομάσει μια στρατιωτική μονάδα σε Ουκρανική Επαναστατική Στρατιά (UPA), το όνομα ουκρανικής εθνικιστικής οργάνωσης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία στην Πολωνία θεωρείται υπεύθυνη για τον θάνατο περισσότερων των 100.000 Πολωνών.

«Να θυμάστε όλοι, χωρίς εξαίρεση (…) στην Πολωνία, (…) στην Ουκρανία και οι φίλοι μας στην Ευρώπη: δεν μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον παρά βασιζόμενοι στην αλήθεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση της Ιστορίας», τόνισε ο Τουσκ εγκαινιάζοντας τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που διεξάγεται στο Γκντανσκ.

Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο -η οποία εκπροσωπεί τη χώρα αντί του Ζελένσκι- χαιρέτισε την επιθυμία των Πολωνών «για ένα κοινό μέλλον».

Στο μεταξύ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι καταβλήθηκε στην Ουκρανία μια πρώτη δόση 3,2 δισεκ. ευρώ από το δάνειο των 90 δισεκ. που έχει συμφωνήσει η ΕΕ να προσφέρει στην εμπόλεμη χώρα.

«Τις επόμενες ημέρες» θα ακολουθήσει η καταβολή 6 δισεκ. ευρώ για την αγορά drones, πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της στο Γκντανσκ. «Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν ξεκάθαρα ότι η υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει», τόνισε.

Η ΕΕ ενέκρινε τον Δεκέμβριο ένα δάνειο 90 δισεκ. ευρώ για την Ουκρανία για την περίοδο 2026-27, με τα δύο τρίτα του ποσού αυτού να προορίζονται για την άμυνα.

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tags:
Ουκρανία
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