Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντανσκ χωρίς παρουσία Ζελένσκι

Η ετήσια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκινά σήμερα στο Γκντανσκ της Πολωνίας, απόντος του Ζελένσκι λόγω της έντασης μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας.

Η ετήσια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκινά σήμερα στο Γκντανσκ της Πολωνίας, απόντος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω της έντασης μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας, με προτεραιότητα την αποκατάσταση του ενεργειακού τομέα που έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις επιθέσεις της Ρωσίας.

Πολιτικοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και επενδυτές άρχισαν να καταφτάνουν σήμερα το πρωί στο συνεδριακό κέντρο Amberexpo στο Γκντανσκ, στη Βαλτική Θάλασσα. Γύρω από το κτίριο έχουν αναπτυχθεί πολλοί ένοπλοι αστυνομικοί προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια, αφού ένα υπερεθνικιστικό πολωνικό κόμμα έχει καλέσει σε διαδηλώσεις.

Το Κίεβο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι την Ουκρανία θα εκπροσωπήσει η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο, μετά την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τη Βαρσοβία.

Στη διάσκεψη του Γκντανσκ, την πέμπτη που διεξάγεται μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αναμένεται να συμμετάσχουν ως αύριο Παρασκευή πολιτικοί αξιωματούχοι και οικονομικοί παράγοντες -κυρίως από την Ευρώπη- για να συζητήσουν την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλα μέλη της Κομισιόν θα είναι παρόντα, όπως και οι ηγέτες της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας και της Σουηδίας.

Η προσοχή θα στραφεί κυρίως τον ενεργειακό, τον επιμελητειακό τομέα και τον τομέα των υποδομών που έχουν πληγεί περισσότερο από τον πόλεμο. Οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης τις δυνατότητες ασφαλείας της Ουκρανίας.

Τον Φεβρουάριο κοινή έκθεση του Κιέβου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕ και του ΟΗΕ είχε εκτιμήσει ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο θα κοστίσει περισσότερα από 500 δισεκ. ευρώ.

«Σημαντικές συμφωνίες»

Η Ουκρανία δυσκολεύεται να πείσει τους επενδυτές την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, για τις οποίες μεσολαβούν οι ΗΠΑ, έχουν περιέλθει σε τέλμα.

«Προβλέπουμε να υπογράψουμε έναν αριθμό σημαντικών συμφωνιών με διεθνείς εταίρους, κυρίως για να ενισχύσουμε τον ενεργειακό μας τομέα», διαβεβαίωσε η Σβιρίντενκο.

Προς το παρόν η χώρα χρησιμοποιεί τους περισσότερους πόρους που διαθέτει στην πολεμική της προσπάθεια. Η ΕΕ ενέκρινε τον Δεκέμβριο ένα δάνειο 90 δισεκ. ευρώ για την Ουκρανία για την περίοδο 2026-27, με μια πρώτη δόση 3,2 δισεκ. ευρώ να καταβάλλεται τον Ιούνιο. Τα δύο τρίτα του ποσού αυτού προορίζονται για την άμυνα.

Τεταμένες σχέσεις

Για πρώτη φορά από το 2022 ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών στη διάσκεψη.

Οι σχέσεις Βαρσοβίας- Κιέβου είναι τεταμένες από τα τέλη Μαΐου, όταν ο Ζελένσκι αποφάσισε να μετονομάσει μια στρατιωτική μονάδα σε Ουκρανική Επαναστατική Στρατιά (UPA), το όνομα ουκρανικής εθνικιστικής οργάνωσης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία στην Πολωνία θεωρείται υπεύθυνη για τον θάνατο περισσότερων των 100.000 Πολωνών.

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε την αφαίρεση του μεταλλίου του Τάγματος του Λευκού Αετού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ακολούθησε η επιστροφή στην Βαρσοβία των πολωνικών διακρίσεων από πολλούς αξιωματούχους της Ουκρανίας.

«Ελπίζω αυτή η διάσκεψη να αποτελέσει (…) κατά μία έννοια ένα βήμα προς τα εμπρός ή ένα μέσο αποκλιμάκωσης της συναισθηματικής έντασης διότι σίγουρα δεν είναι χρήσιμη ούτε για εμάς, τους Πολωνούς, ούτε για τους Ουκρανούς», δήλωσε από την πλευρά του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Από την ουκρανική πλευρά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκεόργκι Τίχι διαβεβαίωσε χθες ότι το Κίεβο επιδιώκει «να αποφύγει οποιαδήποτε περιττή πολιτικοποίηση αυτού του διεθνούς γεγονότος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ