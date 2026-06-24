Ουκρανία: Δύο υπάλληλοι νορβηγικής ΜΚΟ σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα

Δύο ουκρανοί υπάλληλοι της νορβηγικής ΜΚΟ Norsk Folkehjelp σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο ουκρανοί υπάλληλοι της νορβηγικής ΜΚΟ Norsk Folkehjelp σκοτώθηκαν κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έξι μέλη του προσωπικού μας επλήγησαν κι ένα εξ αυτών βρήκε τον θάνατο», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μπουγιάρ Χότζα, επικεφαλής της αποστολής αυτής της ΜΚΟ που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, συμπληρώνοντας πως ένας τραυματίας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αργότερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στη Χερσώνα, ο Ολεξάντρ Προκούντιν, ενημέρωσε πως ένας δεύτερος υπάλληλος της Norsk Folkehjelp υπέκυψε στα τραύματά του. «Οι γιατροί κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον 25χρονο άνδρα», αλλά δεν τα κατάφεραν, ανέφερε μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως τα θύματα ήταν «ειδικοί στην αποναρκοθέτηση».

Η ρωσική επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Νοβοπετρίβκα, η οποία απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, σύμφωνα με τον Προκούντιν.

Η περιφερειακή εισαγγελία ανέφερε στο AFP πως επρόκειτο για «πυραυλική επίθεση».

Ο Μπουγιάρ Χότζα εκτίμησε πως ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς, σημειώνοντας πως δεν ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Σε δελτίο Τύπου της Norsk Folkehjelp αναφέρεται πως η μη κυβερνητική οργάνωση απασχολεί περισσότερους από 450 υπαλλήλους στην Ουκρανία.

Η περιφέρεια της Χερσώνας – τμήμα της οποίας τελεί υπό ρωσική κατοχή – βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων, κυρίως με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων. Τον Μάιο, όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ επλήγη από ρωσικά drones στη Χερσώνα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, δύο υπάλληλοι του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (DRC) σκοτώθηκαν στο Τσερνίχιβ. Τον Φεβρουάριο του 2024, δύο εργαζόμενοι της ελβετικής HEKS/EPER είχαν βρει τον θάνατο στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΠΕ



