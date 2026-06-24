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Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της Naftogaz

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Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της Naftogaz
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Η ουκρανική Naftogaz ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις ρωσικών drones προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις ρωσικών drones προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα.

Σε ανακοίνωση της που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων «Telegram», η εταιρεία προσθέτει ότι τμήμα των εγκαταστάσεων έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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