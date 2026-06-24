Λαβρόφ: Η Μόσχα παραμένει δεσμευμένη στα σημεία στα οποία συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα με Τραμπ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στα σημεία στα οποία συμφώνησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα πέρυσι τον Αύγουστο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στα σημεία στα οποία συμφώνησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα πέρυσι τον Αύγουστο.

Ρώσοι αξιωματούχοι τακτικά μιλούν για το λεγόμενο «Πνεύμα του Άνκορατζ», το οποίο σύμφωνα με αναλυτές αναφέρεται στα όσα η Μόσχα ερμήνευσε ως πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Βάσει αυτών, οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από όσα τμήματα της περιοχής του Ντονμπάς εξακολουθούν να ελέγχουν, με αντάλλαγμα η Μόσχα να παγώσει τη γραμμή του μετώπου αλλού. Το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι δεν θα παραδώσει εδάφη του στη Ρωσία.

«Πέρυσι τον Αύγουστο οι ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ κατέληξαν σε μια σειρά συνεννοήσεων αναφορικά με πολιτικούς τρόπους για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Παραμένουμε δεσμευμένοι σε αυτές τις συνεννοήσεις», τόνισε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν δέχθηκε να συμβιβαστεί στο θέμα της Ουκρανίας και αποδέχθηκε τις αμερικανικές προτάσεις.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είναι απασχολημένοι με άλλα ζητήματα και πρόσθεσε ότι αναμένει πως θα ξεκινήσουν οι επαφές μαζί τους ξανά, μόλις είναι διαθέσιμοι.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τα σχόλια αυτά όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσαν άλλοι διαπραγματευτές από την πλευρά των ΗΠΑ να αναλάβουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία για όσο διάστημα οι δύο άνδρες είναι απασχολημένοι με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

«Κατανοούμε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν», είπε ο Πεσκόφ. «Φυσικά τώρα είναι απασχολημένοι με άλλα ζητήματα, αλλά κάποια στιγμή θα είναι διαθέσιμοι και υπολογίζουμε σε περαιτέρω δουλειά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, η Μόσχα είναι ευγνώμων προς τους Αμερικανούς απεσταλμένους για τις προσπάθειές τους, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητικές. Είναι διατεθειμένοι να ακούσουν όλες τις πλευρές – αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ