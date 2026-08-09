Τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ αφαιρέθηκαν από αναρτήσεις του Λευκού Οίκου και της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την σούπερ σταρ τραγουδίστρια, η οποία από την πλευρά της δεν έχει κρύψει την αντιπάθεια της στο πρόσωπό του.

Ορισμένα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ αφαιρέθηκαν από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τον Λευκό Οίκο, ο οποίος χρησιμοποίησε δύο τραγούδια της Αμερικανίδας σούπερ σταρ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος και εκπρόσωπος της Σουίφτ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Η Σουίφτ δεν έχει κάνει πρόσφατα δημόσιες δηλώσεις για τον Τραμπ, αν και το 2024 είχε στηρίξει την τότε Δημοκρατική αντίπαλό του και αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2020, η Σουίφτ είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Τραμπ «ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ότι δεν τον θέλουμε για πρόεδρό μας».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Σουίφτ. Μετά την υποστήριξή της προς τη Χάρις, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΤΕΙΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ!». Πέρυσι έγραψε επίσης: «Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, από τότε που είπα “ΜΙΣΩ ΤΗΝ TAYLOR ΣΟΥΊΦΤ”, δεν είναι πλέον “HOT”;».

Δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Αριάνα Γκράντε, έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ χρησιμοποίησε δύο τραγούδια της Σουίφτ την περασμένη εβδομάδα στη σελίδα της στο TikTok.

Τον Ιούνιο, η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα σύντομων βίντεο ένα βίντεο με το νέο τραγούδι της Σουίφτ για το «Toy Story 5», με τίτλο «I Knew It, I Knew You». Το βίντεο συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Κανείς δεν αγαπά περισσότερο τη χώρα μας και τον αμερικανικό λαό από τον @Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Στο βίντεο ο Τραμπ εμφανιζόταν να αλληλεπιδρά με παιδιά στον Λευκό Οίκο, να χορεύει σε αγώνα του UFC και να συμμετέχει σε προεκλογική συγκέντρωση.

Ήταν η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που η κυβέρνηση Τραμπ ή η προεκλογική του εκστρατεία χρησιμοποίησε ένα από τα τραγούδια της βραβευμένης με Grammy ποπ σταρ. Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος είχε δημοσιεύσει βίντεο που έδειχνε το πλήρωμα της Artemis II να συναντά τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη ημέρα. Το βίντεο χρησιμοποιούσε το τραγούδι «High Infidelity» της Σουίφτ και τους στίχους: «Θέλεις πραγματικά να μάθεις πού ήμουν στις 29 Απριλίου;»

Ο Λευκός Οίκος είχε επίσης δημοσιεύσει τον Νοέμβριο ένα ακόμη βίντεο στο TikTok, χρησιμοποιώντας το «The Fate of Ophelia» από το άλμπουμ της Σουίφτ The Life of a Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον προηγούμενο μήνα. Το βίντεο περιλάμβανε εικόνες της αμερικανικής σημαίας, μνημείων και διάφορες φωτογραφίες του Τραμπ, μεταξύ άλλων και τη φωτογραφία σύλληψής του από το 2023.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησε εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώσει σε αρκετά μέσα ενημέρωσης ότι το βίντεο δημιουργήθηκε επειδή η κυβέρνηση Τραμπ γνώριζε πως τα ειδησεογραφικά μέσα «θα το ενίσχυαν με ενθουσιασμό».

Η επικοινωνιακή ομάδα του Τραμπ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει χρησιμοποιήσει μια σειρά από δημοφιλή τραγούδια σε βίντεο που περιλαμβάνουν εικόνες από την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης, τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

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