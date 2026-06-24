Πεσκόφ: Η πυρηνική αποτροπή προστατεύει τον κόσμο από έναν παγκόσμιο πόλεμο

Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η πυρηνική αποτροπή είναι «το μόνο πράγμα» που προστατεύει τον πλανήτη από έναν νέο «παγκόσμιο πόλεμο».

Το Κρεμλίνο θεωρεί ότι η πυρηνική αποτροπή είναι «το μόνο πράγμα» που προστατεύει τον πλανήτη από έναν νέο «παγκόσμιο πόλεμο», αν και δεν εμποδίζει τη συνέχιση «περιφερειακών συγκρούσεων».

«Πέρα από την πυρηνική αποτροπή δεν μας μένει τίποτα άλλο στον κόσμο. Είναι το μοναδικό πράγμα που προστατεύει τον πλανήτη από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Και ναι, δεν μας προστατεύει από περιφερειακές συγκρούσεις, η δυναμική των οποίων (ως απειλή) συνεχίζει να αυξάνεται», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια φόρουμ που διεξάγεται στη Μόσχα.

Μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία, πριν περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η Ρωσία περηφανεύεται για την ισχύ του πυρηνικού της οπλοστασίου και έχει απειλήσει επανειλημμένα να το χρησιμοποιήσει.

Εξάλλου έχει χρησιμοποιήσει τρεις φορές πυραύλους Ορέσνικ εναντίον της Ουκρανίας, έναν υπερηχητικό, τελευταίας γενιάς πύραυλο που μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές.

Η συνθήκη New START, η τελευταία διμερής συμφωνία για τα πυρηνικά μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, εξέπνευσε τον Φεβρουάριο. Είχε υπογραφεί το 2010 και προέβλεπε τον περιορισμό του αριθμού των εκτοξευτών και των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούσαν να διαθέτουν οι δύο χώρες.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε διαβεβαιώσει λίγο μετά τη λήξη της συνθήκης αυτής ότι η Μόσχα θα εξακολουθήσει να τηρεί τα όρια που αυτή έθετε, με την προϋπόθεση ότι θα έκαναν το ίδιο και οι ΗΠΑ. Όμως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επισημάνει ότι η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ρωσίας αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ