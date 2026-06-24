Μοράλες: Η κυβέρνηση ωθεί τη Βολιβία σε «εμφύλιο πόλεμο»

Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος, δήλωσε ότι η σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση της Βολιβίας, στην εξουσία επτά μήνες, σπρώχνει τη χώρα των Άνδεων προς «εμφύλιο πόλεμο».

Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση της Βολιβίας, στην εξουσία επτά μήνες, σπρώχνει τη χώρα των Άνδεων προς «εμφύλιο πόλεμο», με τη «νεοφιλελεύθερη πολιτική της», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε στην περιοχή Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του όπου έχει καταφύγει, καθώς εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Το κράτος της Λατινικής Αμερικής είχε παραλύσει τις τελευταίες επτά εβδομάδες, με πολλές πόλεις να υφίστανται ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων, εξαιτίας δεκάδων αποκλεισμών δρόμων από διαδηλωτές που απαιτούσαν την παραίτηση του προέδρου της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση που έχει ενσκήψει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Ο κ. Πας, ο οποίος έβαλε τέλος σε είκοσι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους σοσιαλιστές τον Νοέμβριο, κατηγορεί τον προκάτοχό του Έβο Μοράλες (2006-2019) πως ενορχήστρωσε τις διαδηλώσεις. Κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο κι ανέπτυξε τον στρατό στο εσωτερικό για να αρθούν τα μπλόκα, κάτι που έγινε χθες.

«Δεν θα παραδοθώ», τόνισε ακόμη στη συνέντευξη ο πρώην πρόεδρος Μοράλες, μερικές ημέρες αφού η κυβέρνηση απείλησε να προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στην Κοτσαμπάμπα για να τον θέσει υπό κράτηση.

Παραχώρησε τη συνέντευξη στο χωριό Λάουκα Ένιε, αφού ομάδα του AFP πέρασε από διάφορα σημεία ελέγχου. Δεκάδες υποστηρικτές του άλλοτε αγροτοσυνδικαλιστή, που εκπροσωπούσε τους κοκαλέρος, τους καλλιεργητές κόκας, βρίσκονταν γύρω από τον χώρο όπου βρισκόταν, με παραδοσιακά ή αυτοσχέδια όπλα. Ο πρώην αρχηγός του κράτους αντιμετωπίζει δίωξη για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία την οποία απορρίπτει καταγγέλλοντας πως υφίσταται πολιτικό «διωγμό».

Γαλλικό Πρακτορείο: Τι συμπεραίνετε για τις τελευταίες εβδομάδες κινητοποιήσεων;

Έβο Μοράλες: Πρόκειται για εξέγερση εναντίον του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και του αποικιακού κράτους. Το αποτέλεσμα είναι μια κυβέρνηση χωρίς εξουσία. Κατά την άποψή μου, αυτό θα συνεχιστεί.

Γαλλικό Πρακτορείο: Είναι ο τερματισμός των μπλόκων νίκη της κυβέρνησης;

Έβο Μοράλες: Η κυβέρνηση ξεπέρασε την κρίση επειδή έκανε χάρες σε κάποιους τομείς. Δεν υπάρχουν πλέον μπλόκα εδώ (...) Κηρύξαμε ανακωχή, αλλά δεν διαπραγματευτήκαμε.

Γαλλικό Πρακτορείο: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα επέμβει στην Τσαπάρε;

Έβο Μοράλες: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επέμβει, δεν υπάρχουν πλέον μπλόκα. Ξέρουν πως θα έχουν προβλήματα εδώ, είμαστε καλά οργανωμένοι. Ξέρουν πως οι σύντροφοι θα με υπερασπιστούν, ότι θα αμυνθούμε. Δεν θέλουμε ούτε νεκρούς ούτε τραυματίες. Δεν θα παραδοθώ.

Γαλλικό Πρακτορείο: Τι θα κάνετε αν αποπειραθούν να το κάνουν;

Έβο Μοράλες: Με όλη αυτή τη νεοφιλελεύθερη και αποικιακή πολιτική, οδεύουν να επιβάλουν εμφύλιο πόλεμο. Αυτός που διαπραγματεύεται την επιβίωσή του δεν έχει αξιοπρέπεια. Ουδέποτε διαπραγματεύτηκα. Η υπεράσπιση του φύλλου της κόκας είναι υπεράσπιση της λαϊκής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Ο πόλεμος της κόκας είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτόν του νερού ή του αερίου. Κάθε στρατιωτική ή αστυνομική επέμβαση θα συναντήσει αντίσταση από τους αγρότες.

Γαλλικό Πρακτορείο: Τι απαντάτε στην κατηγορία για εμπορία ανήλικης;

Έβο Μοράλες: Πρόκειται για κατασκεύασμα. Δεν βρίσκουν τίποτα για διακίνηση ναρκωτικών, ούτε διαφθορά. Είναι υπόθεση εντελώς πολιτική. Αφού ο Έβο δεν είναι διεφθαρμένος και δεν έχει καμιά σχέση με την εμπορία ναρκωτικών, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την κατηγορία της παιδεραστίας. Γελάει ο κόσμος.

Γαλλικό Πρακτορείο: Τι προβλέπετε ότι θα γίνει τους επόμενους μήνες στη Βολιβία;

Έβο Μοράλες: Αν το δομικό πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα της οικονομίας, δεν επιλυθεί, οποιοσδήποτε τομέας μπορεί να κινητοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Αν δεν υπάρχει σχέδιο για να αναζωογονηθεί η εθνική οικονομία, θα συνεχιστούν οι κοινωνικές εκρήξεις.

Γαλλικό Πρακτορείο: Υποστηρίζετε το αίτημα να παραιτηθεί ο πρόεδρος Πας;

Έβο Μοράλες: Το αίτημα αυτό είναι γενικευμένο. Προσωπικά, είπα πως μια πολιτική, συνταγματική λύση θα μπορούσε να είναι η προκήρυξη (σ.σ. πρόωρων) εκλογών. Όμως εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ την παραίτησή του. Οι δικές μας διεκδικήσεις είναι να μην ιδιωτικοποιηθούν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, οι τηλεπικοινωνίες, οι φυσικοί πόροι, η υγεία και η παιδεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ