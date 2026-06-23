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Ρωσία: Στο τραπέζι η απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης για να σταθεροποιηθεί η εγχώρια αγορά

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Ρωσία: Στο τραπέζι η απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης για να σταθεροποιηθεί η αγορά
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Σε κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Νόβακ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει την παραγωγή καυσίμων στα μέγιστα επίπεδα.

Η Ρωσία εξετάζει την πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης (diesel) και άλλα μέτρα, με στόχο να συμβάλει στην σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Σε κυβερνητική σύσκεψη υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Νόβακ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αυξήσει την παραγωγή καυσίμων στα μέγιστα επίπεδα, διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις.

Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει φορολογικές προτάσεις στο πλαίσιο των προσπαθειών για την στήριξη του πετρελαϊκού τομέα εν μέσω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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