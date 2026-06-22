Καναδάς: Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ - Τρεις νεκροί και ανάμεσά τους ο ύποπτος

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ.

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομική επιχείρηση, που άρχισε στις 11.35 τοπική ώρα (18.35 ώρα Ελλάδας) «είναι ακόμη σε εξέλιξη», πρόσθεσαν οι δυνάμεις της τάξης χωρίς να δώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.

«Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά», δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο Ίαν Λαφρενιέρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Κεμπέκ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο που φορά στρατιωτική στολή και κείτεται στο έδαφος.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Το συμβουλευτικό κέντρο εβραϊκών και ισραηλινών σχέσεων (CIJA) έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ