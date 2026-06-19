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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον 80 δισ. δολ. από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος του πολέμου

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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον 80 δισ. δολ. από το Κογκρέσο για να καλύψει το κόστος του πολέμου
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Το Πεντάγωνο θα ζητήσει από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει επιπλέον περίπου 80 δισεκ. δολάρια για τον προϋπολογισμό του προκειμένου να καλύψει το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Το Πεντάγωνο θα ζητήσει από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει επιπλέον περίπου 80 δισ. δολάρια για τον προϋπολογισμό του προκειμένου να καλύψει το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα, η οποία επικαλείται ενημερωμένες πηγές, το θέμα προέκυψε αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συζητήσεων μεταξύ βουλευτών και του υφυπουργού Άμυνας Στίβεν Φάινμπεργκ.

Σύμφωνα με τη WSJ, «οι επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσαν ότι ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις χρημάτων για τις επιχειρήσεις το καλοκαίρι, αν το Κογκρέσο δεν υιοθετήσει νέο νομοσχέδιο» προκειμένου να καλυφθεί το κόστους του πολέμου.

Οι ίδιοι διευκρίνισαν ότι «τα σώματα του στρατού θα αναγκαστούν να περιορίσουν τα εκπαιδευτικά γυμνάσια και άλλες προτεραιότητες εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και της ανάπτυξης στρατευμάτων κατά μήκος των νότιων συνόρων στις ΗΠΑ».

Στα μέσα Μαΐου το Πεντάγωνο εκτιμούσε ότι το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν θα ανέλθει σε περίπου 29 δισεκ. δολάρια, ένα ποσό το οποίο οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν εκτιμώντας ότι είναι πολύ μικρότερο από το πραγματικό.

Εξάλλου έχουν ακουστεί φωνές που επικρίνουν τη χρήση από τον αμερικανικό στρατό πολύ μεγάλου αριθμού πυρομαχικών στη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, εκφράζοντας ανησυχία για ελλείψεις και αποδυνάμωση των δυνατοτήτων των ΗΠΑ. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρόσφατα χαρακτήρισε τις εκτιμήσεις αυτές «κατασκευασμένη ιστορία».

Σύμφωνα με τη WSJ, ένα μέρος του ποσού που ζητεί το Πεντάγωνο θα χρησιμοποιηθεί για ναυτικές επιχειρήσεις, για την αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού και για πυρομαχικά.

Εκτός από τον πόλεμο στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν και άλλες μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες: διεξήγαγαν μια περίπλοκη επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ από τον Σεπτέμβριο εξαπολύουν πλήγματα εναντίον πλοίων που πιστεύεται ότι συμμετέχουν σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κάποια μέλη του Κογκρέσου έχουν προειδοποιήσει ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της πρόσθετης χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε ποτέ άδεια από το Κογκρέσο για να κηρύξει πόλεμο εναντίον του Ιράν και οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι επομένως είναι παράνομος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
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Πόλεμος
Κογκρέσο ΗΠΑ
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