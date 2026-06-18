ΟΗΕ: Οι περισσότερες παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες το 2025 ήταν κρατικές

Ο ΟΗΕ επαλήθευσε 38.558 παραβιάσεις με θύματα παιδιά, διαπραχθείσες από το σύνολο των εμπλεκομένων σε ένοπλες συρράξεις.

Για πρώτη φορά αφότου ο ΟΗΕ άρχισε να συγκεντρώνει δεδομένα για το φαινόμενο, πριν από τριάντα χρόνια, οι δυνάμεις που ευθύνονταν για τις περισσότερες παραβιάσεις δικαιωμάτων παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες το 2025 ήταν κρατικές, καταγράφει έκθεσή του που συμβουλεύτηκε χθες Τετάρτη το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ΟΗΕ επαλήθευσε 38.558 παραβιάσεις με θύματα παιδιά, διαπραχθείσες από το σύνολο των εμπλεκομένων σε ένοπλες συρράξεις.

Επρόκειτο κυρίως για φόνους και ακρωτηριασμούς.

Από το σύνολο αυτό, κρατικές δυνάμεις ευθύνονταν για περισσότερες παραβιάσεις από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα -- κάτι που διαπιστώνεται για πρώτη φορά αφότου δημιουργήθηκε μηχανισμός επίβλεψης.

«Το 2025 υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο μαύρα κεφάλαια ως προς την προστασία των παιδιών αφότου άρχισε η παρακολούθηση», τόνισε η Βανέσα Φρέζιερ, ειδική επιτετραμμένη του οργανισμού για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις.

Το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, που η έκθεση εξετάζει ως ενότητα, είναι η περιοχή όπου διαπράχτηκε ο υψηλότερος αριθμός παραβιάσεων -- 12.445 περιπτώσεις.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτηρίζονται υπεύθυνες για τη μεγάλη πλειονότητά τους: 9.465 παραβιάσεις.

Ακολουθούν στον τραγικό κατάλογο η ΛΔ Κονγκό (4.114), η Νιγηρία (2.560), η Μιανμάρ (2.203) κι η Σομαλία (2.195).

Στην Ουκρανία, ο ΟΗΕ επαλήθευσε 1.899 σοβαρές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων 94 θανάτων και 753 τραυματισμών που αποδίδονται στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και της Ρωσίας φιγουράρουν στον «κατάλογο της ντροπής» που καταρτίζει τον ΟΗΕ, αποδίδοντας ευθύνες στις δυνάμεις που διαπράττουν τις περισσότερες παραβιάσεις σε βάρος παιδιών.

«Όταν τα κράτη, στα οποία επαφίεται η ευθύνη για την προστασία των παιδιών, συμβάλλουν απεναντίας στα δεινά τους, αποκαλύπτεται πόσο βαθιά είναι η διάβρωση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου», έκρινε η κ. Φρέζιερ.

Στην έκθεση επισημαίνεται εξάλλου ότι η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης σε κάποια οπλικά συστήματα συνέβαλε στην αύξηση των θυμάτων στις τάξεις των παιδιών.

Εξηγείται ότι σε πολλές επιθέσεις, ιδίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ή άλλα συστήματα, η επιλογή στόχων γίνεται με περιορισμένη ανθρώπινη επίβλεψη.

Ο συνολικός αριθμός των «σοβαρών παραβιάσεων» έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο αφότου ο ΟΗΕ άρχισε να συγκεντρώνει δεδομένα για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις, πριν από τριάντα χρόνια.

Οι φόνοι και οι ακρωτηριασμοί παιδιών αποτέλεσαν την πιο συχνή κατηγορία παραβιάσεων το 2025. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 34% σε σύγκριση με το 2024.

Ανάμεσα σε άλλες παραβιάσεις στις οποίες αναφέρεται το κείμενο είναι η στρατολόγηση παιδιών, η σεξουαλική βία, οι επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων, καθώς και η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ