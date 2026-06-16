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Γερμανία: Πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρωσία το καλοκαίρι

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Γερμανία: Πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρωσία το καλοκαίρι
Γερμανία / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTL/ntv, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία αυτό το καλοκαίρι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζει σοβαρά αυτή την προοπτική.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTL/ntv, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πλέον η πιθανότητα να ξεκινήσουν οι συνομιλίες αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο Βάντεφουλ. Αναφερόμενος στον Πούτιν, πρόσθεσε: «Ίσως βρίσκεται πλέον σε ένα στάδιο όπου το εξετάζει σοβαρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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