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Γυναικοκτονία στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του με 8 μαχαιριές και αυτοκτόνησε

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Γυναικοκτονία στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του με 8 μαχαιριές και αυτοκτόνησε
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Τη χτύπησε με σιδερολοστό, τη μαχαίρωσε οκτώ φορές και ύστερα αυτοκτόνησε. Το 10χρονο παιδί τους κάλεσε την αστυνομία.

Μόλις μερικές ημέρες μετά τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου η Βασιλική άφησε την τελευταία πνοή της στο διπλανό δωμάτιο απ’ αυτό που κοιμόντουσαν τα παιδιά της, έχουμε ακόμα μία γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στη Δράμα. Μια 45χρονη αστυνομικός βρήκε τραγικό θάνατο από τον 50χρονο σύζυγό της - επίσης αστυνομικό - μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Τη χτύπησε με σιδερολοστό, τη μαχαίρωσε οκτώ φορές και ύστερα αυτοκτόνησε. Το 10χρονο παιδί τους κάλεσε την αστυνομία.

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Γυναικοκτονία
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