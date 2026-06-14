Στη Θεσσαλονίκη το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέικου

Συνολικά 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό -με συμμετοχή ακόμη και από το μακρινό Πεκίνο!- συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέικου κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη, καθώς 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό -με συμμετοχή ακόμη και από το μακρινό Πεκίνο!- συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Alzheimer Hellas. Οι 830 χορευτές και χορεύτριες, που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από τις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Κύπρο, Κίνα και ΗΠΑ, κατόρθωσαν με τις συντονισμένες κινήσεις τους να σπάσουν το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως η Κύπρος, με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες.

«Κάποιοι από τους χορευτές και χορεύτριες είναι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και άλλοι ήρθαν στην πόλη από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από το εξωτερικό ειδικά και μόνο για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δάσκαλος χορού, Θέμης Παραστατίδης, εξηγώντας ότι η ιδέα η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει το ρεκόρ και ταυτόχρονα οι χορεyτές να εκπέμψουν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για το Alzheimer's, τού προέκυψε έναν χρόνο πριν, όταν συνειδητοποίησε την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για το ζεϊμπέκικο ακόμη και στο εξωτερικό και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Alzheimer's. Παρότι το ρεκόρ Γκίνες δεν συνοδεύεται από κάποιο χρηματικό έπαθλο, η ηθική ικανοποίηση για την επίτευξή του είναι μεγάλη, σημειώνει, καθώς το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο για αυτόν τον σκοπό επιβεβαιώνει ότι ο χορός ενώνει και βοηθά. Στην πρωτοβουλία μετέχει και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ).

Πώς βοηθά ο χορός

Ο Θέμης Παραστατίδης εδώ και αρκετά χρόνια πραγματοποιεί μαθήματα χορού σε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Πώς τους βοηθά ο χορός; «Ο χορός δεν είναι μόνο γυμναστική, αλλά πολλά περισσότερα. Γυμνάζει τη μνήμη, καθώς οι χορευτές και χορεύτριες πρέπει να θυμούνται τα βήματα του χορού και να έχουν καλό συντονισμό κινήσεων. Επιπλέον, βελτιώνεται η ψυχολογία, γιατί ο χορός τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κάτι ομαδικό, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να γνωρίσουν κόσμο. Είναι πολλά τα θετικά στοιχεία του χορού» εξηγεί. Υπενθυμίζεται πως για να γίνει πράξη το σημερινό ρεκόρ, στις 12 και 13 Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα, να γνωρίσουν τη χορογραφία της επίσημης προσπάθειας και να προετοιμαστούν για τη «μεγάλη μέρα». Τον τίτλο απένειμε εκπρόσωπος της οργάνωσης Γκίνες, η οποία ανέφερε ότι για τα βραβεία ακολουθείται πολύ αυστηρή διαδικασία, από την καταμέτρηση των συμμετεχόντων μέχρι την εκτέλεση και οι συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη «τα πήγαν τέλεια». H απονομή έγινε υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού «We are the Champions» των Queen.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ