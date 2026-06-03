Η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα τον Μάιο

Η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ τον Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015.

Η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ τον Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, ο υψηλότερος αριθμός για τον μήνα Μάιο από το 2015.

«Αυτός ο αριθμός είναι 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και καταγράφηκαν τον Μάιο την τελευταία δεκαετία», τόνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας «τις σημαντικές επιπτώσεις των καυσώνων στην υγεία, ακόμη και πριν από την έναρξη του καλοκαιριού».

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε ένα σύστημα που ονομάζεται «MoMo» (Mortality Monitoring), το οποίο συλλέγει καθημερινά δεδομένα για τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της προβλεπόμενης θνησιμότητας με βάση ιστορικά δεδομένα.

Ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο έχουν καταρριφθεί σε αρκετές ισπανικές πόλεις τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα στον βορρά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet), η οποία χαρακτήρισε τις θερμοκρασίες «εξαιρετικά υψηλές για τον Μάιο» και τόνισε την «επιμονή» αυτού του καύσωνα, που διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται κατά σχεδόν 10% για κάθε επιπλέον βαθμό πάνω από το καθορισμένο όριο υγείας, το σχέδιο πρόληψης του υπουργείου Υγείας, το οποίο ενεργοποιήθηκε από τις 13 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιεί ένα σύστημα ειδοποίησης με χρωματική κωδικοποίηση (από πράσινο για «κανένα κίνδυνο» έως κόκκινο για «υψηλό κίνδυνο») για την ενημέρωση του κοινού.

Από το 2015, όταν ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία, και μέχρι το καλοκαίρι του 2025, 27.564 θάνατοι στην Ισπανία «οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το 2022 ήταν η πιο θανατηφόρα χρονιά με 4.789 θανάτους, ακολουθούμενη από το 2025 με 3.832 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Η Ισπανία βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ εκείνη τη χρονιά, με μέση θερμοκρασία 24,2°C, σύμφωνα με την Aemet.

Αν και έχει συνηθίσει στις υψηλές θερμοκρασίες, η Ισπανία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο συχνά και έντονα κύματα καύσωνα εδώ και αρκετά χρόνια, που μερικές φορές συμβαίνουν εκτός των καλοκαιρινών μηνών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ