Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στην Ουάσινγκτον για διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη» στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σημειώνοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

«Αντιφατικά μηνύματα» μας έχουν κάνει διστακτικούς σχετικά με την πραγματική πρόθεση των Αμερικανών στις διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μεσολάβησης από το Πακιστάν δεν έχει αποτύχει, αλλά βρίσκεται σε «δύσκολη κατάσταση».

«Λάβαμε ξανά μηνύματα από τους Αμερικανούς που υποδεικνύουν ότι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις συζητήσεις και να διατηρήσουν επαφή», δήλωσε από το Νέο Δελχί σε δημοσιογράφους όπου συμμετέχει στην διάσκεψη των Brics

Εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Αν και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί, μετά από πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει.

Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης πως όλα τα πλοία μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ εκτός από εκείνα που εμπλέκονται στον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να συντονιστούν με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει την εκεχειρία για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά είναι επίσης έτοιμο να επιστρέψει στις μάχες, είπε.

Από το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά.

Στις 10 Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την αντίδραση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

Ο Ιρανός υπουργός παράλληλα δήλωσε στο Νέο Δελχί ότι είναι ανοικτός σε κάθε βοήθεια, και εκ μέρους του Πεκίνου, για την επίλυση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή.

«Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως στην Κίνα», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στους δημοσιογράφους από το Νέο Δελχί, όπου συμμετέχει στην διάσκεψη των Brics.

«Διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα, είμαστε στρατηγικοί εταίροι και γνωρίζουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Κάθε πρωτοβουλία εκ μέρους τους που μπορεί να υποστηρίξει την διπλωματία θα ήταν λοιπόν ευπρόσδεκτη για την Ισλαμική Δημοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ