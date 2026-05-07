Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν συνάντησε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι συνάντησε, σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάδειξή του στο αξίωμα αυτό στις αρχές Μαρτίου εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι συνάντησε, σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάδειξή του στο αξίωμα αυτό στις αρχές Μαρτίου εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτήν τη συνάντηση, ήταν το όραμα και η ταπεινή και ειλικρινής προσέγγιση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε βίντεο που προβλήθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίσει πότε έγινε η συνάντηση αυτή.

Την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του και προκάτοχο του αξιώματος του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.

Ο διορισμός του από τη Συνέλευση των Ειδικών, που απαρτίζεται από 88 μέλη και είναι επιφορτισμένη με την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας, είχε ανακοινωθεί από την κρατική τηλεόραση στις 9 Μαρτίου.

Έκτοτε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ κάνει δηλώσεις μόνον μέσω ανακοινώσεων.

Ο 56χρονος νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο οποίος όταν σκοτώθηκε ήταν 86 ετών και ήταν επικεφαλής του ιρανικού κράτους για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Ο Αλί Χαμενεΐ είχε διαδεχθεί το 1989 στο αξίωμα αυτό τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Η εικόνα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ βρίσκεται παντού στους δρόμους του Ιράν, αλλά ο νέος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά τον διορισμό του, σε αντίθεση με την τακτική παρουσία του πατέρα του στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ