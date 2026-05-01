Σαουδική Αραβία: Ουρές και νεύρα έξω από την μοναδική επίσημη κάβα της χώρας

Το μοναδικό επίσημο κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών στη Σαουδική Αραβία έχει ξεμείνει από προμήθειες, από μπύρες, κρασιά μέχρι τεκίλες, καθώς οι διαταρραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν καθυστερούν τις αποστολές φορτίων.

Η κάβα, που βρίσκεται στην διπλωματική συνοικία του Ριάντ, και δεν έχει ονομασία και καμία πινακίδα, άνοιξε το 2024 για να εξυπηρετεί μη μουσουλμάνους διπλωμάτες και πέρυσι επεκτάθηκε πουλώντας σε εύπορους μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς κατοίκους.

Επισήμως, στη Σαουδική Αραβία, η γενική απαγόρευση στο αλκοόλ από το 1952 παραμένει σε ισχύ, αλλά το υπερσυντηρητικό σουνιτικό βασίλειο έχει δώσει άδεια σε ένα κατάστημα αλκοολούχων ποτών καθώς προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερους ξένους.

Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, τα ράφια στην κάβα είναι ως επί το πλείστον άδεια και τα μόνα διαθέσιμα είναι ακριβές ή λιγότερο γνωστές μάρκες, τόνισαν πέντε άτομα που επισκέφτηκαν το κατάστημα στο Ριάντ τις τελευταίες ημέρες.

Ένας δυτικός διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε ότι δεν υπήρχε λευκό κρασί και «μόνο μερικά μπουκάλια πανάκριβου κόκκινου».

«Παρέλαβαν επίσης ένα φορτίο μιας τυχαίας μπύρας», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Οι ελλείψεις έχουν οδηγήσει σε μεγάλες ουρές έξω από το κατάστημα του Ριάντ και οι ξένοι κάτοικοι της σαουδαραβικής πρωτεύουσας φεύγουν από τη δουλειά τους στη μέση της ημέρας για να δοκιμάσουν την τύχη τους, με τα νεύρα ορισμένες φορές να είναι τεντωμένα και να ξεσπούν καβγάδες, είπαν επισκέπτες του καταστήματος στο Reuters.

Οι υποψήφιοι αγοραστές ανέφεραν ότι το προσωπικό του καταστήματος τους είπε ότι οι αποστολές από το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν πιο χαλαρούς κανόνες για αλκοόλ από τη Σαουδική Αραβία, είχαν καθυστερήσει.

Η κάβα στο Ριάντ, όσο διακριτική και αυστηρά ελεγχόμενη κι αν είναι, αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες του de facto ηγέτη πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να ανοίξει τη Σαουδική Αραβία, τη γενέτειρα του Ισλάμ, προς τον κόσμο.

Πριν ανοίξει το κατάστημα, όσοι ήθελαν να καταναλώσουν αλκοόλ στη Σαουδική Αραβία κατέφευγαν σε μπύρα οικιακής παραγωγής, δοκίμαζαν να βρουν μέσω διπλωματικών καναλιών ή στη μαύρη αγορά, όπου το κόστος και η ποιότητα ποικίλλουν.

Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η Σαουδική Αραβία σχεδίαζε να ανοίξει δύο ακόμη καταστήματα αλκοολούχων ποτών - ένα στην Τζέντα και ένα άλλο για να εξυπηρετεί ξένους στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Aramco στό ανατολικό τμήμα της χώρας - αλλά τρεις πηγές δήλωσαν ότι αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ