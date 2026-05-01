Αραγτσί: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου - Τετραπλάσιο το τίμημα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι «το Πεντάγωνο ψεύδεται» σχετικά με το οικονομικό κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τον Νετανιάχου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Το ρίσκο του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Το έμμεσο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ είναι ΠΟΛΥ υψηλότερο. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είναι 500 δολάρια και αυξάνεται ραγδαία. Το “Israel First” σημαίνει πάντα “America Last”».