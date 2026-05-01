Ειδήσεις | Διεθνή

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου - Τετραπλάσιο το τίμημα

Αμπάς Αραγτσί / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι «το Πεντάγωνο ψεύδεται» σχετικά με το οικονομικό κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τον Νετανιάχου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Το ρίσκο του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Το έμμεσο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ είναι ΠΟΛΥ υψηλότερο. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είναι 500 δολάρια και αυξάνεται ραγδαία. Το “Israel First” σημαίνει πάντα “America Last”».

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το πραγματικό σοκ στις τιμές των τροφίμων έρχεται…

Φορολογικές διαφορές: «Κούρεμα» προστίμων για 4 στους 10 φορολογούμενους

Καύσιμα: Πρωτομαγιά με «φωτιά» στην αντλία - Πόσο θα πληρώσουν οι οδηγοί

Ιράν
ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
