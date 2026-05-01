Τραμπ: Δεν είμαι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι διαπραγματεύσεις γίνονται τηλεφωνικά.

Το Ιράν παρουσίασε νωρίτερα μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.