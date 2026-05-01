SOS από την Chevron για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου

SOS για πιθανή εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου εκπέμπει η Chevron, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο μήνα του.

SOS για πιθανή εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου εκπέμπει η Chevron, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο μήνα του.

«Αυτό είναι σίγουρα το σενάριο που μας ανησυχεί», δήλωσε την Παρασκευή ο CEO Mike Wirth σε συνέντευξή του στο CNBC. «Αν δεν αποκατασταθεί η προσφορά, τότε η ζήτηση θα πρέπει να μειωθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία που έχουν όλοι, καθώς προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα σενάριο όπου αυτό θα γίνει ακραίο.»

Ο Wirth, ο οποίος πρόσθεσε ότι η εταιρεία του βρίσκεται σε «σχεδόν συνεχή» επικοινωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, είναι ο πιο πρόσφατος Αμερικανός επικεφαλής πετρελαϊκής εταιρείας που εκφράζει ανησυχίες ότι τα επιπλέον παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου -τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα- ενδέχεται να εξαντλούνται, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.

Η ConocoPhillips προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «κρίσιμες ελλείψεις» πετρελαίου για ορισμένες χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές είναι άμεσες.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη «διαβρώσει» τη ζήτηση και οι traders του αργού πετρελαίου προειδοποιούν και για μεγαλύτερο πλήγμα, σημειώνει το Bloomberg.

«Δεν υπάρχει τρόπος να παρακαμφθεί τo κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου», πρόσθεσε ο Wirth.

«Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ακραία πίεση», δήλωσε.