Τραμπ: Πιθανή συμμετοχή στη G7 εν μέσω εντάσεων για Ιράν και εμπόριο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία τον Ιούνιο, παρά τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και βασικών συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τα εμπορικά ζητήματα.

«Πιθανότατα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετάσχει στη συνάντηση των εκπροσώπων των πλουσιότερων οικονομιών του κόσμου.

Οι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στο Évian-les-Bains, στη νοτιοανατολική Γαλλία, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου. Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων οικονομιών, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Άλλες χώρες έχουν αγνοήσει τις εκκλήσεις του Τραμπ να στηρίξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Αυτό έχει οδηγήσει τον Τραμπ να επιτεθεί λεκτικά σε κράτη-μέλη της G7, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γερμανία, ενώ έχει απειλήσει ακόμη και με μείωση της παρουσίας αμερικανικών στρατευμάτων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, οι εμπορικές εντάσεις παραμένουν έντονες. Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων και φορτηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντείνοντας τις ανησυχίες για το κατά πόσο η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα επικυρωθεί πλήρως.