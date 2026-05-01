Επιβλήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα στην αγορά για παραβίαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε 100 εταιρείες τροφίμων. Για νέο ανατιμητικό κύμα προειδοποιούν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

«Φωτιά» εξακολουθούν να βάζουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, οι οποίες παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να «ασφυκτιούν» υπό το βάρος της ακρίβειας. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εισέρχεται στον τρίτο μήνα, το πέπλο της αβεβαιότητας σκεπάζει όλο και περισσότερο την ελληνική αγορά κι ενώ αρκετές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων προειδοποιούν για νέο ανατιμητικό κύμα ενόψει, εάν δεν λήξει άμεσα η κρίση.

Την ίδια ώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή προχώρησε στην επιβολή των πρώτων προστίμων για αθέμιτη κερδοφορία, γνωστοποιώντας πως οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται, «κλείνοντας» το μάτι για νέες «καμπάνες» το προσεχές διάστημα. Άλλωστε τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη αφορούν σε δύο εταιρείες, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί πολλές δεκάδες επιχειρήσεις.

Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Ιουνίου και αφορά σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Ωστόσο, όπως έχει αποκαλύψει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το πιθανότερο είναι πως η επιβολή πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με το μέτρο, κανείς δεν μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ελέγχει το τελευταίο διάστημα περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων και δη 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.

Τα πρώτα πρόστιμα

Πρόστιμο ύψους 63.371 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Ferrero International SA Greece που δραστηριοποιείται στην κατηγορία σοκολάτες/σοκολατοειδή για υπέρβαση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

Πρόστιμο ύψους 44.431 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία του κλάδου των γαλακτοκομικών που δραστηριοποιείται στην κατηγορία φέτα/γκούντα) για υπέρβαση του περιθωρίου μικτού Κέρδους σε επτά κωδικούς προϊόντων.

Οι παραβάσεις αφορούν στην περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή «τα πρόστιμα αυτά αποτελούν το πρώτο αποτέλεσμα της συστηματικής επεξεργασίας των φακέλων ελέγχου, που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την έναρξη των στοχευμένων παρεμβάσεων της Αρχής σε όλο το φάσμα της αγοράς. Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα».

Την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί συνθήκες υψηλής πίεσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η κυβέρνηση «τρέχει» να προλάβει ένα νέο πληθωριστικό κύμα. Αυτός είναι ο λόγος που ήδη – πριν από το Πάσχα – η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αξιολόγηση της κατάστασης στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι, μετά και την έντονη οικονομική κόπωση που έχει συσσωρευτεί μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών.

Νέο πληθωριστικό κύμα προ των πυλών

Κι όμως τα τελευταία μηνύματα για την πορεία των τιμών κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, τα οποία καθρεφτίζουν την εικόνα στην αγορά τον δεύτερο μήνα του πολέμου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 4,6% σε ετήσια βάση, από 3,4% τον Μάρτιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει νέα επιτάχυνση των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η Ελλάδα κινείται και αυτόν τον μήνα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη διαφορά να φτάνει τις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά, σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Από την πλευρά τους αρκετές επιχειρήσεις της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων είναι ήδη θορυβημένες. Όπως αποκάλυψε πριν από μερικά 24ωρα ο οικονομικός διευθυντής της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι, Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης, μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανατιμήσεων στα προϊόντα της εταιρείας «εάν οι επιπτώσεις στο κόστος κλιμακωθούν» και υπενθύμισε ότι το 2025, η Κρι Κρι είχε προβεί σε ανατιμήσεις τον μήνα Αύγουστο. Ήδη η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία εκτιμά ότι το κόστος του πολέμου «μεταφράζεται» σε κόστος 5,5 εκατ. ευρώ για την ίδια, με έμφαση στα κόστη ενέργειας και μεταφορών.

Την ίδια ώρα και ο όμιλος Σαράντη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απορρόφησης του κόστους των πρώτων υλών, χωρίς αυτό να έχει γίνει αντιληπτό μέχρι στιγμής στα ράφια και δη στον τελικό καταναλωτή. Ωστόσο, η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα κρίνει την επόμενη μέρα και δη τον κίνδυνο ανατιμήσεων. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Μπούρας, μιλώντας στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Σαράντης, αυτή τη φορά οι αυξήσεις δεν θα περάσουν σταδιακά στον τελικό καταναλωτή, όπως έγινε κατά το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης, αλλά αναμένεται να μετακυλιστούν απότομα στην αγορά. «Αναπόφευκτα θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Εμείς απορροφούμε ήδη το κόστος, ωστόσο τα αποθέματα της κάθε εταιρείας είναι μόνο για μερικές εβδομάδες παραγωγής. Ακόμη προσπαθούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη, τα στοιχεία αλλάζουν μέρα με τη μέρα, οι τιμές και οι εκτιμήσεις αναπροσαρμόζονται. Προσπαθούμε να μην κάνουμε ανατιμήσεις σε προϊόντα άμεσης καθημερινής χρήσης και προσπαθούμε να δούμε πως θα διαχειριστούμε τα προϊόντα στα οποία το κόστος ανεβαίνει σημαντικά, όπως τα καλλυντικά», εξηγούσε από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου για την Ελλάδα Δημήτρης Μαγγιώρος.

«Λόγω Μέσης Ανατολής η κατάσταση είναι μπερδεμένη», παραδέχθηκε, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν από λίγα 24ωρα, στο πλαίσιο εκδήλωσης ο Chief Marketing Officer της Coffee Island, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος. Ερωτηθείς σχετικά με την επίδραση του πολέμου στις δραστηριότητες της εταιρείας, ο κ. Κωνσταντινόπουλος απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Τρομακτικά μας επηρεάζει η κρίση. Σε εμάς το κόστος πάει μόνο επάνω. Πάει επάνω σε όλα. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ακόμη κι αν υπάρχει διόρθωση, δεν φαίνεται σε νούμερα», τονίζει, αναφερόμενος τόσο στην τιμή της πρώτης ύλης, όσο και των υλικών συσκευασίας (πλαστικό κλπ). Μάλιστα, όπως τόνισε, η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε πολύ μικρές ανατιμήσεις, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να απορροφά την αύξηση του κόστους. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, όσο κι αν καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να μην περάσει το κόστος στον καταναλωτή «εάν η κατάσταση συνεχίσει έτσι, οι ανατιμήσεις είναι μονόδρομος».