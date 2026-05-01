Bitcoin: Ισχυρό ράλι τον Απρίλιο, αλλά με «εύθραυστα» θεμέλια

Η ανάλυση δείχνει ότι η άνοδος στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη δραστηριότητα των perpetual futures.

Το bitcoin κατέγραψε ισχυρή άνοδο τον Απρίλιο, ωστόσο η δυναμική του ράλι εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητά του. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων CryptoQuant, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σημείωσε άνοδο 12,7% μέσα στον μήνα, καταγράφοντας δύο συνεχόμενους ανοδικούς μήνες και την καλύτερη επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Είχε προηγηθεί μια μικρότερη άνοδος σχεδόν 2% τον Μάρτιο, μετά από πέντε συνεχόμενους πτωτικούς μήνες. Αντίστοιχα, το Ether ενισχύθηκε κατά 8%, σημειώνοντας επίσης δεύτερο διαδοχικό μήνα ανόδου.

Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η ανάλυση δείχνει ότι η άνοδος στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη δραστηριότητα των perpetual futures -δηλαδή παραγώγων υψηλής μόχλευσης που κυριαρχούν στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Την ίδια στιγμή, η «πραγματική» ζήτηση (spot demand), όπως μετράται από την καθαρή αγορά Bitcoin σε ορίζοντα 30 ημερών, παρέμεινε αρνητική καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου.

Αυτός ο συνδυασμός -αυξανόμενη ζήτηση στα παράγωγα και μειούμενη ζήτηση στην αγορά spot- θεωρείται προειδοποιητικό σημάδι. Όπως εξηγούν αναλυτές, η απόκλιση αυτή υποδηλώνει ότι η άνοδος των τιμών δεν βασίζεται σε πραγματική συσσώρευση bitcoin από επενδυτές, αλλά κυρίως σε κερδοσκοπικές κινήσεις μέσω μόχλευσης. Ιστορικά, τέτοιες συνθήκες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα θεμέλια για να διατηρηθούν και συχνά καταλήγουν σε διόρθωση όταν οι θέσεις στα futures αρχίζουν να κλείνουν.

Η εικόνα αυτή αντανακλά και μια ευρύτερη αλλαγή στο οικοσύστημα των crypto. Τα perpetual futures αποτελούν πλέον το βασικό πεδίο συναλλαγών, ρευστότητας και διαμόρφωσης τιμών, ενώ η αγορά spot -που παραδοσιακά στήριζε τα έσοδα των ανταλλακτηρίων- χάνει τη σημασία της λόγω της αστάθειας στη ζήτηση.

Το 2026, η ζήτηση για κρυπτονομίσματα παραμένει ανομοιογενής και αντιδραστική, επηρεαζόμενη κυρίως από μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως οι προσδοκίες για τα επιτόκια στις ΗΠΑ και γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος με το Ιράν. Παράλληλα, η έλλειψη σαφών ρυθμιστικών εξελίξεων -ειδικά γύρω από το νομοσχέδιο CLARITY Act- περιορίζει τους καταλύτες για περαιτέρω άνοδο.

Αν και υπήρξαν θετικά στοιχεία, όπως εισροές 1,9 δισ. δολαρίων σε ETF Bitcoin και αυξημένες τοποθετήσεις από εταιρείες, αυτά δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τη χαμηλή οργανική ζήτηση. Μετά το υψηλό των περίπου 79.500 δολαρίων τον Απρίλιο, το Bitcoin άρχισε να καταγράφει χαμηλότερα επίπεδα, υποδηλώνοντας εύθραυστη δυναμική.

Συνολικά, η αγορά εμφανίζει ανοδική τάση, αλλά με αυξημένο ρίσκο διόρθωσης, εφόσον η άνοδος δεν στηρίζεται σε πραγματική επενδυτική ζήτηση.