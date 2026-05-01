Estee Lauder: Σχεδιάζει έως και 3.000 ακόμη απολύσεις, αναβαθμίζει την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη

Αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα ετήσια κέρδη η Estee Lauder την Παρασκευή, παρουσιάζοντας παράλληλα τα σχέδια για περικοπή έως και 3.000 επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως, καθώς επιταχύνει ένα ευρύ σχέδιο αναδιάρθρωσης, στέλνοντας τη μετοχή της ακόμη και στο + 11% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Clinique και της M.A.C., η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες για συγχώνευση με την Puig, ιδιοκτήτρια του Jean Paul Gaultier, δήλωσε ότι αναμένει πλέον συνολική μείωση 9.000 έως 10.000 θέσεων εργασίας, από μια προηγούμενη εκτίμηση που ανέφερε έως και 7.000 θέσεις, ενώ στοχεύει να εξοικονομήσει έως και 1,2 δισ. δολ. για να επενδύσει στην αναδιάρθρωση.

Περισσότερο από το 70% των πρόσθετων περικοπών θα προέλθει από τη μείωση των ρόλων του προσωπικού των πολυκαταστημάτων, δήλωσε η εταιρεία καθώς στρέφεται προς ταχύτερα αναπτυσσόμενα ψηφιακά και εξειδικευμένα κανάλια λιανικής πώλησης.

Η εταιρεία είχε περίπου 57.000 υπαλλήλους παγκοσμίως στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια κατάθεσή της.

Επίσης, η Estee Lauder αναμένει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος στην περιοχή των 2,35 έως 2,45 δολαρίων, σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη 2,05 έως 2,25 δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίες πωλήσεις ύψους 3,71 δισ. δολ., σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,69 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη της, ύψους 88 σεντς ανά μετοχή, ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 65 σεντς ανά μετοχή.