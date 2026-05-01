Πτώση για το πετρέλαιο μετά το «παράθυρο» διαπραγμάτευσης που άνοιξε στο Ιράν

Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου WTI υποχώρησαν κατά 3%, κλείνοντας στα 101,94 δολάρια το βαρέλι. Το Brent κατέγραψε πτώση σχεδόν 2%, διαμορφούμενο στα 108,17 δολάρια.

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου αφού το Ιράν υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης μέσω διαμεσολαβητών στο Πακιστάν, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ παραμένει εφικτή.

Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου WTI υποχώρησαν κατά 3%, κλείνοντας στα 101,94 δολάρια το βαρέλι. Το Brent κατέγραψε πτώση σχεδόν 2%, κλείνοντας στα 108,17 δολάρια.

Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές έλαβαν νέα πρόταση από το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και ότι αυτή έχει ήδη διαβιβαστεί στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση της Τεχεράνης. «Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», ανέφερε από τον Λευκό Οίκο. «Θέλουν συμφωνία γιατί δεν τους έχει απομείνει στρατός».

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει προθεσμία 60 ημερών βάσει του νόμου War Powers Resolution σχετικά με τη στρατιωτική δράση στο Ιράν. Σύμφωνα με τον νόμο του 1973, ο πρόεδρος πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματα εντός 60 ημερών από την ενημέρωση του Κογκρέσου, εκτός αν οι νομοθέτες εγκρίνουν τη στρατιωτική επιχείρηση -κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε την Παρασκευή ότι η εκεχειρία που επετεύχθη πριν από τρεις εβδομάδες «τερμάτισε» τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών, επιχείρημα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να αποφύγει την ανάγκη έγκρισης από το Κογκρέσο.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η απουσία άμεσων συγκρούσεων μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και Ιράν από τη συμφωνία εκεχειρίας στις 7 Απριλίου σημαίνει ότι η προθεσμία των 60 ημερών δεν ισχύει πλέον.

«Για τους σκοπούς του War Powers Resolution, οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν τερματιστεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το επιχείρημα αυτό διατυπώθηκε αρχικά από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, όπου σημείωσε ότι η εκεχειρία ουσιαστικά έχει «παγώσει» τον πόλεμο.