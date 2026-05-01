Exxon: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου παρά το Ιράν

Εξέπληξαν τους αναλυτές τα κέρδη που ανακοίνωσε σήμερα η Exxon Mobil για το πρώτο τρίμηνο, παρά την αναταραχή του πολέμου στο Ιράν καθώς το πλήγμα της Μέσης Ανατολής αντιστάθμισαν οι αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου από τη Γουιάνα και το κοίτασμα στην λεκάνη της Πέρμιας.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη του πρώτου τριμήνου, ύψους 1,16 δολαρίων ανά μετοχή, ήταν 20 σεντς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg. Το προσαρμοσμένο ποσό απέκλειε μια ζημία 700 εκατομμυρίων δολαρίων από φορτία που δεν μπόρεσαν να παραδοθούν λόγω του πολέμου.

Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένα από 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο το 2025, και είναι τα χαμηλότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2021, ωστόσο η εταιρεία αναφέρει ότι το ποσό αυτό περιελάμβανε τον αντίκτυπο των προσωρινών λογιστικών χρεώσεων που συνδέονται με συμβόλαια παραγώγων, τα οποία αναμένει να χαλαρώσουν πλήρως τους επόμενους μήνες.

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψε έσοδα 85,14 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την περίοδο, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις της Wall Street. Τέσσερις αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Zacks ανέμεναν 81,49 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια, ωστόσο «τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή δοκίμασαν αυτή τη δύναμη, με την ασφάλεια των ανθρώπων μας να παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα».

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η μετοχή ενισχύεται ήπια.