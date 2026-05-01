UBS: Μειώνει τις προβλέψεις για το ασήμι λόγω ασθενέστερης ζήτησης

Tις προβλέψεις της για την τιμή του ασημιού υποβάθμισε η UBS, επικαλούμενη την ασθενέστερη επενδυτική ζήτηση, τη μειωμένη βιομηχανική κατανάλωση και την αυξημένη προσφορά από τα ορυχεία.

Tις προβλέψεις της για την τιμή του ασημιού υποβάθμισε η UBS, επικαλούμενη την ασθενέστερη επενδυτική ζήτηση, τη μειωμένη βιομηχανική κατανάλωση και την αυξημένη προσφορά από τα ορυχεία.

Ο οίκος εκτιμά πλέον ότι η τιμή του ασημιού στα τέλη Ιουνίου θα διαμορφωθεί στα 85 δολάρια, από προηγούμενη πρόβλεψη για 100 δολάρια. Για τον Σεπτέμβριο, ο στόχος μειώθηκε επίσης στα 85 δολάρια από 95, ενώ για τον Δεκέμβριο στα 80 δολάρια από 85. Παράλληλα, η πρόβλεψη για τον Μάρτιο του 2027 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στα 75 δολάρια από 85 δολάρια.

Η αναθεώρηση αυτή έρχεται μετά από επανεκτίμηση της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Η UBS εκτιμά πλέον ότι το έλλειμμα στην αγορά ασημιού για το 2026 θα περιοριστεί περίπου στα 60–70 εκατομμύρια ουγγιές, σημαντικά χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση για περίπου 300 εκατομμύρια ουγγιές.

«Για το 2026, αναμένουμε ασθενέστερη ζήτηση από τον τομέα των φωτοβολταϊκών λόγω των υψηλών τιμών. Οι αυξημένες τιμές επηρεάζουν επίσης αρνητικά τη ζήτηση για ασημικά και κοσμήματα», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές Wayne Gordon και Dominic Schnider σε σχετικό σημείωμα.

«Συνολικά, εκτιμούμε ότι αυτοί οι τομείς θα μειώσουν τη ζήτηση κατά περίπου 50 εκατομμύρια ουγγιές», πρόσθεσαν.

Στην πλευρά της προσφοράς, οι αναλυτές βλέπουν ένα «ελαφρώς ισχυρότερο περιβάλλον», με την παραγωγή από ορυχεία να αναμένεται να φτάσει περίπου τις 850 εκατομμύρια ουγγιές.

Όσον αφορά την επενδυτική ζήτηση, η UBS υπογράμμισε ότι τα συνολικά γνωστά αποθέματα σε ETF έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 70 εκατομμύρια ουγγιές, στα περίπου 794 εκατομμύρια ουγγιές, ενώ οι καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις σε συμβόλαια futures έχουν υποχωρήσει λίγο πάνω από τα 100 εκατομμύρια ουγγιές.