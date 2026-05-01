Ιράν: Έστειλε νέα πρόταση, μέσω Πακιστάν, για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κατάπαυση πυρός ισχύει από τις 8 Απριλίου, έπειτα από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σχεδόν 40 ημερών εναντίον του Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή, και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα από τότε.

Μία και μοναδική σύνοδος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου στο Πακιστάν, όμως κατέληξε σε αποτυχία. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Ουάσινγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η Τεχεράνη είχε κάνει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα μια προηγούμενη πρόταση που απορρίφθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με άρθρο του αμερικανικού ιστοτόπου Axios, που αναμεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προέβλεπε τη μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία των συζητήσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Όμως το θέμα αυτό είναι κεντρικό για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που κατηγορούν το Ιράν ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα -η χώρα το διαψεύδει.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Ιράκ και του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις τελευταίες «πρωτοβουλίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

«Το Ιράν δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις»

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεϊ, δήλωσε ότι το Ιράν παραμένει ανοικτό στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέρριψε κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» διά της απειλής.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις (...) αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, δήλωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε νε κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».

Η σύγκρουση, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από την επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και οι επιπτώσεις του εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αν και η κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, η Ουάσινγκτον επιβάλλει αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα για τον ουσιαστικό αποκλεισμό από την Τεχεράνη των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχονταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Ο Ετζεΐ εκτίμησε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ