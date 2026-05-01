Κατασχέθηκαν πάνω από 500 κιλά κάνναβης στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στη σύλληψη ενός 50χρονου αλλοδαπού για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας κάνναβης στην Ελλάδα προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν, έπειτα από έλεγχο, 48 συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 507 κιλών και 500 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά ήταν τοποθετημένα σε παλέτες, μαζί με άλλο νόμιμο φορτίο, με σκοπό την απόκρυψή τους.

Η σύλληψη του 50χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες ενέργειες, με τη συνδρομή του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, αστυνομικών υπηρεσιών της Ηγουμενίτσας καθώς και στελεχών και σκύλου - ανιχνευτή της αρμόδιας λιμενικής Αρχής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, η ποσότητα της κάνναβης είχε παραληφθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου από περιοχή της Ισπανίας και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας ξεπερνά τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης ο τράκτορας, το επικαθήμενο όχημα, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ