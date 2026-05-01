«Χτίζει» πάνω στο ρεκόρ της η Wall Street με τη βοήθεια της Apple

Ανοδικά κινείται ο S&P 500 βρίσκοντας στήριξη στη μετοχή της Apple, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς καταγράφει άνοδο 0,8% στις 7.267 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κερδίζει 1,08%, στις 25.158 μονάδες. Στο +0,6%, με άνοδο 300 μονάδων, κινείται ο Dow Jones φτάνοντας τις 49.955 μονάδες.

Οι μετοχές της Apple κερδίζουν πάνω από 4% αφού ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο χρήσης. Επιπλέον, οι προβλέψεις εσόδων της εταιρείας για το τρέχον τρίμηνο ήταν καλύτερες από τις εκτιμήσεις, επισκιάζοντας το γεγονός ότι τα έσοδα από το iPhone υπολείπονταν των προβλέψεων για δεύτερη φορά μέσα σε τρία τρίμηνα.

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν αφού το Ιράν φέρεται να έστειλε την απάντησή του μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών στις τελευταίες τροποποιήσεις των ΗΠΑ σε ένα σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του WTI χάνει 4% στα 100,7 δολάρι το βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από μια συνεδρίαση-ρεκόρ, με τον S&P 500 να κλείνει πάνω από το όριο των 7.200 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό βοήθησε τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq -που επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος- να πετύχουν τις ισχυρότερες μηνιαίες επιδόσεις τους από το 2020. Ο Dow, από την άλλη, κατέγραψε την καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Νοέμβριο του 2024.

