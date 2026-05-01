Φορολογικές διαφορές: «Κούρεμα» προστίμων για 4 στους 10 φορολογούμενους

Στα δικαστήρια καταλήγει το 40% των προσφυγών που απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Έξτρα φόρους και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ γλίτωσαν σχεδόν 4 στους 10 φορολογούμενους που προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ το πρώτο δίμηνο του έτους. Οι φορολογούμενοι, δικαιώθηκαν καθώς η ΔΕΔ μετά την εξέταση των προσφυγών τους, ακύρωσε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Όσοι δεν βρήκαν το δίκιο τους στη ΔΕΔ, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στα διοικητικά δικαστήρια με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 40% των υποθέσεων που χάνονται στη ΔΕΔ καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, δείχνουν ότι από τις υποθέσεις που εξετάστηκαν από τη ΔΕΔ για το 36,8% υπήρξε ολική ή μερική διαγραφή των φόρων και των προστίμων που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, το πρώτο δίμηνο του 2026, παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ, 1.323 ενδικοφανείς προσφυγές φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Από τις υποθέσεις αυτές, εξετάστηκαν οι 1.226 και στις 444 δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι πετυχαίνοντας ολική ή μερική διαγραφή καταλογισθέντων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Έξι στις δέκα προσφυγές ή 767 υποθέσεις απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ. Επίσης, 13 προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε το περιθώριο των 120 ημερών για την εξέτασή τους και 2 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί η ΔΕΔ έως και τον Φεβρουάριο του 2026, έχουν υποβληθεί συνολικά 106.275 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες εκδικάστηκαν οι 101.784. Από αυτές, σε 24.725 περιπτώσεις ή 1 στις 4 υποθέσεις, η ΔΕΔ ακύρωσε τις αποφάσεις του φοροελεγκτικού μηχανισμού και δικαίωσε τους φορολογούμενους, διαγράφοντας φόρους και πρόστιμα. Παράλληλα στα δικαστήρια έχουν καταλήξει 38.598 υποθέσεις φορολογικών διαφορών.

Μείωση προστίμων με ομολογία φοροδιαφυγής

Πάντως χιλιάδες φορολογούμενοι που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις σπεύδουν να αποδεχτούν το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου προκειμένου να πετύχουν κούρεμα έως και 50% στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.

Με μια ηλεκτρονική δήλωση δηλώνουν ότι αποδέχονται την κύρια οφειλή που προκύπτει στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Για την οφειλή αυτή, δικαιούνται μείωση του σχετικού προστίμου, αναλόγως του σταδίου όπου επέρχεται η αποδοχή της κύριας οφειλής, κατά ποσοστό:

- 50% για δηλώσεις αποδοχής εντός 15 ημερών από την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και πριν από την παρέλευση της δέκατης ημέρας από την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

- 40% για δηλώσεις αποδοχής μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς και εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), ανεξαρτήτως αν έχει υποβληθεί ή όχι ενδικοφανής προσφυγή.

- 30% για δηλώσεις αποδοχής μετά την κοινοποίηση απόφασης της ΔΕΔ ή τη σιωπηρή απόρριψη της εμπρόθεσμης ενδικοφανούς προσφυγής και όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού (με την προϋπόθεση της μη άσκησης αυτής).

- 25% για δηλώσεις αποδοχής μετά την άσκηση εμπρόθεσμης δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας που είχε οριστεί αρχικά για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.