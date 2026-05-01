Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στα εθνικά οδικά δίκτυα

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, καθώς έφυγε από την Αττική το μεγαλύτερο μέρος των εκδρομέων του τριήμερου της Πρωτομαγιάς.

Ειδικότερα, ομαλοποιήθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέττα έως τους 'Αγιους Θεοδώρους.

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ