Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με πορεία προς τη Βουλή ολοκληρώθηκαν, πριν από λίγο, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

H Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση.

«Απεργούμε όχι μόνο για όσα χάθηκαν, αλλά για όσα πρέπει να κατακτηθούν.

Απεργούμε, για να ακουστεί η φωνή της εργασίας στο σήμερα και να διαμορφωθεί το αύριο με όρους δικαιοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συνομοσπονδία.

Από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ, τονίζει ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι μια ημέρα αγώνα.

«Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

Κανονικά διεξάγεται πλέον και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Θεσσαλονίκη

Με καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, δίπλα στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, από εργατικά σωματεία, κόμματα, φοιτητικούς συλλόγους και κοινωνικές κινήσεις, ολοκληρώθηκαν οι πορείες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά, η εργατική τάξη και οι αγώνες της... Παλεύουμε για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες», ανέφερε το ψήφισμα της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) που διαβάστηκε στη συγκέντρωση του ΕΚΘ/ΓΣΕΕ έξω από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

«Μέρα τιμής σήμερα για τους αγωνιστές που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους στους εργατικούς αγώνες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης, και πρόσθεσε:

«Με τη σημερινή πρωτομαγιάτικη απεργία θέλουμε να ακουστεί η φωνή της εργασίας σε μια αγορά εργασίας, η οποία έχει τεράστιες αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα αύριο με όρους δικαιοσύνης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους μας».

Στη συγκέντρωση στο ΕΚΘ παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της ΕΔΟΘ/ΑΔΕΔΥ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης Συμεών Δανιηλίδης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, φοιτητές και μέλη κοινωνικών κινήσεων και πρωτοβουλιών.

Η συγκέντρωση των εργατικών σωματείων του ΠΑΜΕ πραγματοποιήθηκε στις 10.30 στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και σε αυτήν συμμετείχαν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές και σπουδαστές.

Χαιρετισμός απηύθυνε ο Χάρης Κουτσουράς, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι σωματείων. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης που κατέληξε στο Μνημείο του Εργάτη. Στεφάνια κατέθεσαν εργατικά σωματεία και οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Από την Καμάρα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11.00 π.μ. μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, μαζί με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, κάνοντας πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καταλήγοντας στο Μνημείο του Εργάτη. Στη συγκέντρωσή συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ακτιβιστές από γειτονικές χώρες, με μηνύματα υπέρ της ενότητας των εργατών και κατά του εθνικισμού.

Σε όλες τις συγκεντρώσεις ακούστηκαν αιτήματα για δίκαιη αμοιβή, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αύξηση των μισθών και των συντάξεων, ενίσχυση του συστήματος δημόσιας παιδείας και του εθνικού συστήματος υγείας, για πολιτικές φιλικές προς την εργασία, για ειρήνη και για αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών αγωνιστών της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο Μνημείο του Εργάτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ