Βρέθηκε το αγαλματίδιο Όσκαρ για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Mr. Nobody Against Putin»

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε το αγαλματίδιο των Όσκαρ που ανήκει στον Ρώσο σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν η τύχη του οποίου αγνοούνταν έπειτα από μία πτήση Νέα Υόρκη-Φρανκφούρτη.

Αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν απαγορεύσει στον Πάβελ Ταλάνκιν, που κέρδισε Όσκαρ τον Μάρτιο για το ντοκιμαντέρ του "Mr. Nobody Against Putin" (ελληνικός τίτλος: "Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν"), να μεταφέρει το αγαλματίδιο στην καμπίνα του αεροσκάφους στη διάρκεια πτήσης από το αεροδρόμιο JFK προχθές Τετάρτη, ανέφερε ο κινηματογραφικός ιστότοπος Deadline.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Ασφάλειας των Μεταφορών (TSA) των ΗΠΑ θεώρησαν ότι το αγαλματίδιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο και ο Ταλάνκιν είχε αναγκαστεί να το καταχωρίσει ως παραδοθείσα αποσκευή σε χαρτόκουτο, σύμφωνα με το Deadline. Όμως, όταν έφθασε στη Γερμανία, το χρυσό αγαλματίδιο είχε εξαφανιστεί.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το αγαλματίδιο των Όσκαρ βρίσκεται στο εξής στην κατοχή μας στη Φρανκφούρτη», ανέφερε η Lufthansa σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «είναι σε επαφή» με τον Πάβελ Ταλάνκιν προκειμένου να του παραδώσει το αγαλματίδιο «ιδίοις χερσί το ταχύτερο δυνατόν».

Ο 35χρονος Πάβελ Ταλάνκιν, που εργαζόταν σε ένα μικρό σχολείο σε ρωσική επαρχία, προκάλεσε αίσθηση τον Μάρτιο όταν κέρδισε το Όσκαρ ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους μαζί με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν. Το "Mr. Nobody Against Putin", που συντίθεται από εικόνες που έβγαλε κρυφά από τη Ρωσία ο Ταλάνκιν, παρουσιάζει την εισαγωγή στα ρωσικά σχολεία μαθημάτων φιλοπολεμικού πατριωτισμού υπό την προεδρία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ταλάνκιν δήλωσε στο Deadline ότι είχε ταξιδέψει αεροπορικώς τουλάχιστον δώδεκα φορές με το αγαλματίδιο χωρίς κανένα πρόβλημα. «Είναι εντελώς ακατανόητο πώς θεωρούν ότι ένα Όσκαρ μπορεί να είναι όπλο», δήλωσε κατά την άφιξή του στη Φρανκφούρτη το πρωί της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι σε προηγούμενες πτήσεις (με διάφορες αεροπορικές εταιρίες), είχε ταξιδέψει μαζί με το αγαλματίδιο «στην καμπίνα, και ποτέ δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα».

Υπάλληλος της Lufthansa τού είχε προτείνει να τον συνοδεύσει μέχρι την πύλη επιβίβασης και να κρατήσει το αγαλματίδιο στη διάρκεια της πτήσης, όμως το σχέδιο αυτό απορρίφθηκε από αστυνομικό της TSA, σύμφωνα με το Deadlne.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ