Καύσιμα: Πρωτομαγιά με «φωτιά» στην αντλία - Πόσο θα πληρώσουν οι οδηγοί

Ακριβότερη αναμένεται η έξοδος της Πρωτομαγιάς. Παρά τις επιδοτήσεις, οι οδηγοί βλέπουν αυξήσεις, με τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ και νέες ανατιμήσεις προ των πυλών.

Ακριβότερη από πέρυσι - και με σαφείς ενδείξεις περαιτέρω επιβάρυνσης - προδιαγράφεται η φετινή έξοδος της Πρωτομαγιάς για τους οδηγούς, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις σπρώχνουν ξανά ανοδικά το πετρέλαιο και μαζί του τις τιμές στην αντλία, περιορίζοντας στην πράξη το όφελος από τα μέτρα στήριξης.

Το τελευταίο 24ωρο, το Brent έφθασε να κινείται στα επίπεδα των 126 δολαρίων το βαρέλι, σε υψηλό τετραετίας, αντανακλώντας την έντονη γεωπολιτική ένταση και τις ανησυχίες για την προσφορά, με επίκεντρο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο του Ιράν. Πέρα από τη συγκυριακή άνοδο, η αγορά τιμολογεί πλέον συστηματικά τον κίνδυνο διαταραχών σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και θαλάσσιες οδούς, με αποτέλεσμα η ένταση να ενσωματώνεται άμεσα στις τιμές των συμβολαίων.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια και την έκταση της κρίσης ενισχύει τη μεταβλητότητα και λειτουργεί ως μόνιμος παράγοντας πίεσης, μετατρέποντας την αγορά πετρελαίου σε έναν μηχανισμό που προεξοφλεί το χειρότερο δυνατό σενάριο.

Η εικόνα αυτή μεταφέρεται ήδη στην ελληνική αγορά καυσίμων, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) να προειδοποιεί ότι από την Πρωτομαγιά αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής τόσο για τη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης. Ήδη οι ανατιμήσεις των προηγούμενων ημερών αποτυπώνονται στην αντλία, με την τάση να παραμένει ανοδική και να αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,058 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,880 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για επίπεδα που ήδη πιέζουν τα νοικοκυριά, ιδίως ενόψει αυξημένων μετακινήσεων.

Πίσω από τον μέσο όρο, οι αποκλίσεις είναι έντονες, με τις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές να κινούνται σαφώς υψηλότερα. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη φτάνει τα 2,181 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 2,061 ευρώ, στα Δωδεκάνησα 2,139 και 1,995 ευρώ αντίστοιχα, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται και στην Κέρκυρα (2,103 ευρώ), στο Ηράκλειο (2,102 ευρώ) και στη Ζάκυνθο (2,086 ευρώ). Αντίθετα, χαμηλότερες - αν και επίσης αυξημένες - τιμές εμφανίζονται σε ηπειρωτικές περιοχές, χωρίς όμως να αλλάζουν τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Ακόμη και σε μεγάλα αστικά κέντρα, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στην Αττική η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο και το diesel κίνησης στα 1,856 ευρώ, τιμές που λειτουργούν ως βάση για τον υπολογισμό του κόστους μιας εκδρομής.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα μέτρα στήριξης λειτουργούν περισσότερο ως «ανάχωμα» παρά ως ουσιαστική ελάφρυνση. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που διαμορφώνεται περίπου στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο στην αντλία, περιορίζει μεν το τελικό κόστος, δεν αρκεί όμως για να αντισταθμίσει πλήρως την άνοδο των διεθνών τιμών. Παράλληλα, το Fuel Pass, το οποίο εξακολουθεί να αξιοποιείται από τους δικαιούχους για καύσιμα κίνησης, προσφέρει μια επιπλέον - αλλά περιορισμένη - ανάσα, καθώς το όφελος εξαντλείται ταχύτερα όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Πού μπορεί να φτάσει το Brent

Οι τελευταίες αναλύσεις διεθνών τραπεζών και οργανισμών συγκλίνουν στο ότι η αγορά έχει μπει σε φάση υψηλής μεταβλητότητας, με σημαντικά περιθώρια ανόδου εφόσον η κρίση παραταθεί. Εκτιμήσεις μεγάλων επενδυτικών οίκων τοποθετούν το Brent γύρω στα 110 δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο και κοντά στα 100 δολάρια στο τρίτο, υπό το σενάριο σταδιακής ομαλοποίησης της προσφοράς.

Ωστόσο, πιο «επιθετικά» σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για επίπεδα 130 δολαρίων σε περίπτωση παρατεταμένων διαταραχών, ενώ τεχνικές αναλύσεις δεν αποκλείουν βραχυπρόθεσμες κινήσεις ακόμη υψηλότερα. Την ίδια ώρα, οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιούν ότι σε ένα δυσμενές σενάριο το Brent μπορεί να κινηθεί στα 115 δολάρια κατά μέσο όρο, με τις αιχμές να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα σε περιόδους έντασης. Με άλλα λόγια, η αγορά πετρελαίου παραμένει ευάλωτη, με το ρίσκο να είναι περισσότερο ανοδικό παρά καθοδικό.

H εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής. Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους οδηγούς αντιμέτωπους με ένα ακριβό ενεργειακό τοπίο, όπου η διεθνής αβεβαιότητα περνά απευθείας στην καθημερινότητα, μετατρέποντας ακόμη και μια σύντομη απόδραση σε υπολογίσιμο κόστος.