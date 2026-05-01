Αδιέξοδο στη διάσωση της Spirit Aviation, καταρρέει η μετοχη

Η Spirit Aviation Holdings ετοιμάζεται να παύσει τις δραστηριότητές της, αφού οι συνομιλίες για διάσωση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ απέτυχαν.

Η Spirit Aviation Holdings ετοιμάζεται να παύσει τις δραστηριότητές της, αφού οι συνομιλίες για διάσωση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ απέτυχαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει συζητήσεις, ενώ η Spirit συνεχίζει προς το παρόν να λειτουργεί κανονικά.

Το Bloomberg News μετέδωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις για πιθανή χρηματοδότηση διάσωσης ύψους 500 εκατ. δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς μια ομάδα δανειστών που περιλαμβάνει την Citadel αντιστεκόταν σε όρους που πιθανότατα θα έπλητταν σοβαρά τις απαιτήσεις και τις αποδόσεις τους.

Οι μετοχές της Spirit Airlines καταρρέουν 60% μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να σταματήσει τη λειτουργία της. Αντίθετα, οι μετοχές ανταγωνιστών, όπως η JetBlue Airways και η Frontier Group Holdings σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση.