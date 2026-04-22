Τραμπ: «Το Ιράν καταρρέει οικονομικά από το κλείσιμο του Ορμούζ»

Αργά το βράδυ της Τρίτης, λίγη ώρα πριν εκπνεύσει η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του.

Το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, έκρινε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν το Στενό του Ορμούζ να ανοίξει αμέσως -λιμοκτονούν για ρευστό! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (…) SOS!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth social.

Μερικές ώρες προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο τέλος της, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι παρατείνει, μέχρι νεοτέρας διαταγής, την ανακωχή στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχίσει να επιβάλλεται.

Δυο εβδομάδες αφού άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, το Ιράν έλεγε πως η ανακωχή θα τερματιζόταν τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος έλεγε πως θα τερματιζόταν το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον (τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα Τεχεράνης).

Πάντως δεν αναφέρθηκε κανένα σοβαρό συμβάν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Επικαλούμενος τον διχασμό που επικρατεί κατ’ αυτόν στην ηγεσία του Ιράν, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι παρατείνει την εκεχειρία μέχρι νεοτέρας κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Θα περιμένει ωσότου το Ιράν «παρουσιάσει πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψε.

Μόλις μια ημέρα νωρίτερα δήλωνε πως έβρισκε «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, εν αναμονή, ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν συνεχίζεται, υπογράμμισε χθες. Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξήρε την παράταση της ανακωχής.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι και οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός και ότι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη ‘Συμφωνία Ειρήνης’ κατά τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών ο οποίος προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Ισλαμαμπάντ, ώστε να υπάρξει οριστικό τέλος της ένοπλης σύρραξης», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε επίσης την ανακοίνωση και αναφέρθηκε σε «σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Πυρά σκάφους των Φρουρών της Επανάστασης κατά containership ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο

Εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο, νέο περιστατικό ασφαλείας έρχεται να αναδείξει τους αυξημένους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, με επίκεντρο αυτή τη φορά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.