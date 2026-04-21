Τραμπ: Παράταση της εκεχειρίας μέχρι να καταθέσει πρόταση το Ιράν

«Η παράταση εκεχειρίας δεν σημαίνει τίποτα, η ηττημένη πλευρά δεν μπορεί να επιβάλει όρους» τόνισε Σύμβουλος του προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση 00:04

Παράταση της εκεχειρίας μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον εξέπνεε στις 02:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η Τεχεράνη διαθέτει διορία έως ότου καταρτίσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, το αίτημα διατυπώθηκε από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, και τον πρωθυπουργό Σαχμπάζ Σαρίφ, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Τεχεράνη να διαμορφώσει «ενιαία πρόταση» για τις διαπραγματεύσεις καθώς η ηγεσία της είναι «σοβαρά διαλυμένη». «Έχω δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, κατά τα λοιπά, να παραμείνει έτοιμος και ικανός», σημείωσε.

«Δεδομένου ότι η κυβέρνηση του Ιράν έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, όχι απροσδόκητα, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ από το Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την επίθεσή μας εναντίον του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι αντιπρόσωποί του μπορέσουν να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και έτσι παρατείνω την εκεχειρία έως ότου κατατεθεί η πρόταση (του Ιράν) και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Συνάντηση Τραμπ με Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ

Πριν από την ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ. Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι συζήτησαν για τα επόμενα βήματα, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αυξανόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Λίγο νωρίτερα, ένα «παράθυρο» αισιοδοξίας άνοιξε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ανεπίσημα στους Ιρανούς ότι θα άρουν σύντομα τον ναυτικό αποκλεισμό τους, που απαίτησε η Τεχεράνη για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ καθώς αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας.

«Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις το κάνουν, νομίζω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει στο Ισλαμαμπάντ», ανέφερε ο κ. Ιραβανί και πρόσθεσε ότι δεν ξεκίνησε το Ιράν στρατιωτική επιχείρηση, αλλά οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το «Ιράν ήταν έτοιμο». «Αν θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Εάν πάλι επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο πάλι θα μας βρουν έτοιμους» σημείωσε.

«Πράξη πολέμου, συνθηκολόγηση και απειλές»

Ως «πράξη πολέμου» χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, γεγονός που αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. «Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε καταγγέλλοντας επίσης το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων. «Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», κατέληξε.

Η Τεχεράνη θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν εάν η Ουάσινγκτον εγκαταλείψει την τακτική των πιέσεων και των απειλών, ανέφερε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας παράλληλα πως η ηγεσία της χώρας του απορρίπτει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν σε συνθηκολόγηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αξιωματούχος ανέφερε πως το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συνεχίζει τις προσπάθειές του προκειμένου να πείσει τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να απελευθερώσουν το υπό ιρανική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, στο οποίο αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο την Κυριακή. Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «εγείρει καθημερινά νέα εμπόδια αντί να επιλύει τις διαφορές» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Νωρίτερα, η επικείμενη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Tζέι Ντι Βανς για τις συνομιλίες με τους Ιρανούς είχε αναβληθεί, αφού η Τεχεράνη δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times. Η διπλωματική διαδικασία μπήκε στον «πάγο», αν και το ταξίδι δεν έχει ακυρωθεί.

Νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε μια νέα σειρά κυρώσεων εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο 14 άτομα, εταιρείες και αεροσκάφη στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην προμήθεια ή μεταφορά όπλων ή εξαρτημάτων όπλων - συμπεριλαμβανομένων των drones, σύμφωνα με το υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να λογοδοτήσει για τον εκβιασμό των παγκόσμιων αγορών ενέργειας και την αδιάκριτη στοχοποίηση αμάχων με πυραύλους και drones», υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπεσέντ. Οι κυρώσεις αφορούν τρία άτομα που συνδέονται με μια ήδη υπό κυρώσεις ιρανική εταιρεία η οποία «έχει προμηθεύσει χιλιάδες σερβοκινητήρες με εφαρμογές UAV μονής κατεύθυνσης, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε καταρριφθέντα UAV Shahed-136».

Η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει drones για να στοχεύσει υποδομές των ΗΠΑ και του Περσικού Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα drones Shahed έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί εκτενώς από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο. Οι κυρώσεις στοχεύουν μια εταιρεία με έδρα την Τουρκία που κατηγορείται ότι έστειλε «εκατοντάδες αποστολές εκκοκισμένου βαμβακιού» σε μια ήδη υπό κυρώσεις ιρανική εταιρεία.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, «οι ίνες βαμβακιού μεταποιούνται σε νιτροκυτταρίνη, η οποία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της απόδοσης κινητήρων πυραύλων στερεού προωθητικού» και «οι κινητήρες πυραύλων στερεού προωθητικού χρησιμοποιούνται συνήθως για βαλλιστικούς πυραύλους». Στοχεύουν επίσης διάφορα άτομα που συνδέονται με την ιρανική αεροπορική εταιρεία Mahan Air, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις λόγω της υποστήριξης στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.