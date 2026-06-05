ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνουν» πόροι για Μονάδες Αποβλήτων - Αναβαθμίζεται το project ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αναβαθμισμένο σε δυνατότητες και χαρακτηρισμένο πλέον και ως Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης το περιβαλλοντικό project της μονάδας αποβλήτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Προ των πυλών είναι πλέον η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση σύγχρονων μονάδων διαχείρισης, ανακύκλωσης - ανάκτησης αποβλήτων στην περιφέρεια της χώρας μετά από αναμονή… ετών.

Προ ημερών μόλις, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλε πρόσκληση προς δικαιούχους (όπως οι τοπικοί ΦοΔΣΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» με αντικείμενο και στόχο την «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας». Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 480.000.000 ευρώ.

Συμβάσεις μισού δισ. ευρώ

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στα projects αυτά είναι και μεγάλες μονάδες της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η οποία θυμίζουμε ότι έχει αναλάβει την υλοποίηση μονάδων αποβλήτων στην Θεσσαλονίκη (ύψους 241 εκατ. ο ανατολικός τομέας και ΣΔΙΤ 202 εκατ. ο δυτικός) αλλά και στην Κέρκυρα, σε συνεργασία με την Μεσόγειος (αξίας αξίας 34 εκατ. ευρώ, αλλά υπάρχει και σειρά προαιρέσεων που ανεβάζουν στη σύμβαση στα 71,67 εκατ., συνολικά μαζί με τον ΦΠΑ). Η τελευταία σύμβαση έχει υπογραφεί αλλά εκκρεμούσε το «κλείδωμα» χρηματοδότησης, η αποστολή συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή για τις άλλες συμβάσεις. Εκτιμάται, ότι σταδιακά «ανοίγει ο δρόμος» των εξελίξεων για τις μονάδες αυτές και χρηματοδοτικά.

Το χρηματοδοτικό «προσκλητήριο»

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων του ΕΣΠΑ 21-27 όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣ:

Αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός των Μονάδων Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (αφορά σε τμηματοποιημένες πράξεις της ΠΠ 2014- 2020).

Εξοπλισμός διαλογής στην πηγή, συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων και μονάδες κομποστοποίησης τοπικής κλίμακας.

Ενίσχυση των δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας αυτών με καινοτόμες τεχνολογίες.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση των Υποδομών επεξεργασιας στερεών αποβλητων, σε συνδυασμο με την χρηματοδοτηση δικτύων εξοπλισμού και δράσεων που θα συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας και συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο σε ό,τι ειδικότερα αφορά τα ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων (60% το 2030 και 65% το 2035) και της εκτροπής από την υγειονομική ταφή (ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής στο 10% των παραγόμενων ΑΣΑ έως το 2030) Πρόκειται για την υλοποίηση Υποδομων για Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης και τυχόν λοιπές υποστηρικτικές υποδομές (π.χ. ΣΜΑ, μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων) που απαιτούνται και συνδυασμένα με τα δίκτυα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, θα επιτρέψουν την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ενιαία ή ανά διαχειριστική ενότητα, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ και τα αντίστοιχα ΠΕΣΔΑ.

Η αναβάθμιση της μονάδας ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης

Την ίδια ώρα, και προκειμένου να πληροί κριτήρια χρηματοδότησης, αναβαθμισμένο σε δυνατότητες, δυναμικότητα και χαρακτηρισμένο και ως Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης θα είναι πλέον το περιβαλλοντικό project της υλοποίησης μονάδας αποβλήτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στη θέση «Άγιος Αντώνιος», της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο έχει, όπως από παλιά αποκαλύψει το insider.gr, ανάδοχο τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (μαζί με τη θυγατρική του Ηλιοχώρα), ο διαγωνισμός ήταν αρχικής αξίας άνω των 241 εκατ. ευρώ, ωστόσο, όπως και προ μηνών είχαμε αναφέρει, εκκρεμούσε το «κλείδωμα» της χρηματοδότησης, όπως και για το άλλα έργο (μέσω ΣΔΙΤ αξίας σχεδόν 202 εκατ.) που έχει αναλάβει το γκρουπ (μαζί με ΤΙΤΑΝ) για το έργο υλοποίησης της «Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα ΠΚΜ».

Στη ΜΑΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ θα εισέρχονται σύμμικτα ΑΣΑ και χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (40% του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη) καιτου συνόλου της Π.Ε. Χαλκιδικής, καθώς και προδιαλεγμένα οργανικά ΑΣΑ μέρους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (65% του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη).

Η τροποποίηση για τη μονάδα

Προ ημερών μόλις, μάλιστα, δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)». Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε σχετικό έγγραφο, έχει προηγηθεί προτεινόμενη τροποποίηση του έργου, ώστε να «κουμπώνει» με τον εθνικό σχεδιασμό για τα απόβλητα και το σχέδιο του τοπικού ΠΕΣΔΑ, που αφορά εν συνόψει στα ακόλουθα:

Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προσθήκη τμήματος υποδοχής επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων Α.Σ.Α. και επιπρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση των παραγόμενων επεξεργασμένων αποβλήτων της μονάδας.

Προσθήκη σταθμού μεταφόρτωσης υπολειμμάτων (ΣΜΑ).

Αφαίρεση από τον σχεδιασμό της πλατείας ωρίμανσης του κομπόστ τύπου Α, καθώς δεν προβλέπεται τέτοιο εξερχόμενο απόβλητο από την προσαρμογή της μονάδας σε ΜΑΑ.

Προσαρμογή των προβλεπόμενων εισερχόμενων αποβλήτων στη ΜΑΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προς αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Αλλαγή στις περιοχές εξυπηρέτησης και συγκεκριμένα την προσθήκη τριών Δήμων (Καλαμαριάς, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη) για το ρεύμα των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και προσθήκη των περιοχών Π.Ε. Χαλκιδικής και μέρους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το ρεύμα των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων (ρεύμα το οποίο δεν εξυπηρετούνταν από την ΜΕΑ).

Είδος, μέγεθος και θέση του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η οποία αποτελεί την προσαρμογή - αναβάθμιση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα:

Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΑΑ) συνολικής δυναμικότητας 210.000 t/έτος εισερχόμενων αποβλήτων, ήτοι υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α., προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών. Από τη δυναμικότητα αυτή, έως 50.000 t/έτος αφορούν προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση, και έως 78.000 t/έτος χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση.

συνολικής δυναμικότητας 210.000 t/έτος εισερχόμενων αποβλήτων, ήτοι υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α., προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών. Από τη δυναμικότητα αυτή, έως 50.000 t/έτος αφορούν προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση, και έως 78.000 t/έτος χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση. Σταθμό μεταφόρτωσης υπολείμματος της μονάδας μέγιστης ημερήσιας δυναμικότητας 150 t/d.

της μονάδας μέγιστης ημερήσιας δυναμικότητας 150 t/d. Τις απαραίτητες βοηθητικές, υποστηρικτικές και συνοδές εγκαταστάσεις και έργα, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δεξαμενές νερού, αποθήκες και υπόστεγα προϊόντων, καθώς και τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο χωροθετείται στη θέση «Άγιος Αντώνιος» της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 816.219,01 m². Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι ο οικισμός Κάτω Σχολαρίου, σε οδική απόσταση περίπου 4,9km και σε ευθυγραμμία περί τα 2,3km βορειοανατολικά, και ο οικισμός Αγίου Αντωνίου, σε οδική απόσταση περίπου 4,1km και σε ευθυγραμμία περί τα 2,8km δυτικά.