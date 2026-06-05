ΑΒΑΞ: «Δουλεύει» με διψήφιο ποσοστό κέρδους η κατασκευή, «κρατάνε» ψηλά ανεκτέλεστο και κέρδη

Στο 10,7% το κατασκευαστικό ebitda margin του ομίλου ΑΒΑΞ στο πρώτο τρίμηνο 2026, υπερδιπλασιάστηκε σε διάστημα 4 ετών. Στα 2,6 δις το ανεκτέλεστο, ανοδικά τα μεγέθη. Πώς κινήθηκαν δανεισμός, ταμειακά διαθέσιμα. Ποιοτικό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Με διψήφιο ποσοστό στο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας «δουλεύει» ο κατασκευαστικός όμιλος ΑΒΑΞ καθώς στο πρώτο τρίμηνο 2026 το EBITDA margin διαμορφώθηκε σε 10,7%, αποτυπώνοντας τη δυνατότητα της εισηγμένης να καταγράφει ικανοποιητικό ρυθμό στην παραγωγή έργων, αν και πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο το ίδιο νούμερο ήταν στο 13%.

Ωστόσο, το EBITDA margin ήταν στο 10,4% το 2024 και πολύ χαμηλότερα τη διετία 2022 – 2023 με 4,7% και 6,2% αντίστοιχα, άρα έχουμε διπλασιασμό του περιθωρίου κέρδους μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, όπως προκύπτει από εταιρική παρουσίαση. Το συνολικό περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 12,8% από 14,8% στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ο κατασκευαστικός τομέας προφανώς και αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» του ομίλου ΑΒΑΞ καθώς στο Q1 2026, όπως φαίνεται και σε σχετικό IR Report, εισέφερε τζίρο 203,8 εκατ. (+19% από το 2025) επί συνολικού κύκλου εργασιών 208,4 εκατ. και EBITDA 21,9 εκατ. (22,2 εκατ. στο Q1 2025) επί συνόλου 26,7 εκατ. ευρώ. Πάντως, να αναφέρουμε ότι η διοίκηση του ομίλου αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναδείξει την πρόθεσή της για ενίσχυση της προσφοράς και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του γκρουπ (παραχωρήσεις, ακίνητα, FM κ.α.) ώστε το μερίδιο των κατασκευών επί των μεγεθών να υποχωρήσει (σε ποσοστό) και να αυξηθεί των άλλων τομέων. Οι παραχωρήσεις εισέφεραν EBITDA ύψους 4,2 εκατ. από 3,7 εκατ. το 2025.

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 401,7 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 397,7 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την ΑΒΑΞ, από το ανωτέρω σύνολο, ποσό 106,2 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον 4 ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Ανεκτέλεστο 2,6 δισ. και ανοδικά μεγέθη

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων κατασκευαστικών έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο παρέμεινε αμετάβλητο σε 2,6 δισεκατομμύρια έναντι του τέλους του 2025, ως αποτέλεσμα της υπογραφής νέων συμβάσεων ύψους 0,2 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε 208,4 εκατομμύρια έναντι 177,7 εκατομμυρίων στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 26,7 εκατομμύρια στο α’ τρίμηνο του 2026 έναντι 26,2 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%). Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 10,6 εκατομμύρια κατά το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι 11,9 εκατομμυρίων το 2025.

Ο δανεισμός και το cash flow

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) αυξήθηκε σε 239,6 εκατομμύρια την 31.03.2026 έναντι 200,9 εκατομμυρίων την 31.12.2025, ως αποτέλεσμα της πρόσκαιρης πίεσης στο κεφάλαιο κίνησης που προκαλούν οι καθυστερήσεις στις πιστοποιήσεις έργων καθώς και η στοχευμένη πολιτική εξορθολογισμού του συναλλακτικού κυκλώματος με τον δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA τελευταίου 12μήνου) ωστόσο να εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: 2,0x την 31.03.2026 έναντι 1,7x στο τέλος του 2025.

Τα ομολογιακά δάνεια αφορούν σε 198,5 εκατ. από 204,4 εκατ. στο τέλος του 2025, το Κεφάλαιο Κίνησης & Factoring σε 106,3 εκατ. από 111,4 εκατ., οι Τραπεζικές Μισθώσεις (Τεχνικός Εξοπλισμός) σε 16,4 εκατ. έναντι 15,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά Διαθέσιμα & Δεσμευμένες Καταθέσεις ανήλθαν σε 81,6 εκατ. έναντι 130,1 εκατ. στις 31/12/2025. Όπως σημειώνεται στο IR Report, καταγράφονται δαπάνες όπως για Operating Cash Flow (OCF - adj. EBITDA, excl. dividends from Subs, Net WC & Other) ύψους 24 εκατ., Investing Cash Flow (ICF: CAPEX, Net Investments in concessions) 5 εκατ. αλλά και Financing Cash Flow (FCF: Chng in Debt, Interest Expenses, Share buyback) ύψους 20 εκατ. που «ροκάνισαν» το «ταμείο» της ΑΒΑΞ.

Όπως, επίσης, σημειώνεται στο IR Report, οι μη χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνουν: την αξία των ενοικίων των κεντρικών γραφείων της ΑΒΑΞ στο Μαρούσι (17 εκατ. ευρώ) με την Trastor ΑΕΕΑΠ ως εκμισθωτή και την εταιρεία ως μισθωτή, την αξία των ενοικίων παραχώρησης της Μαρίνας Αθηνών (28 εκατ. ευρώ) με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ως ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου και την Μαρίνα Αθηνών ΑΕ ως παραχωρησιούχο, την τη μίσθωση οικοπέδων της Auteco (2 εκατ. ευρώ), τη μίσθωση εταιρικών αυτοκινήτων και άλλου εξοπλισμού (8 εκατ. ευρώ).