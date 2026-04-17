Λίβανος: Τουλάχιστον 2.294 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις - Πάνω από 7.500 τραυματίες

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 2.294 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 7.544 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός παραμένει μη οριστικός εν αναμονή της απομάκρυνσης συντριμμιών, της ανάκτησης σορών και της ταυτοποίησης DNA.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι 100 άτομα που ανήκαν στο παραϊατρικό προσωπικό και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ήταν μεταξύ των νεκρών, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των νεκρών ήταν γυναίκες, παιδιά και γιατροί, υπογραμμίζοντας τον βαρύ αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τις μάχες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την 10ήμερη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, τροφοδοτώντας τις ελπίδες ότι ο παράλληλος πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.

