Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στη χώρα - Από Σάββατο η σταδιακή ύφεσή του

Newsroom
Σε εξέλιξη το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στη χώρα - Από Σάββατο η σταδιακή ύφεσή του
Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα παραμένει υποβαθμισμένη στο σύνολο της χώρας, με τιμές που πλησιάζουν τα θεσμοθετημένα όρια και τοπικά τα ξεπερνούν οριακά.

Συνεχίζεται η επίδραση του φαινομένου μεταφοράς σκόνης στη χώρα, με τη σκόνη να έχει καλύψει το σύνολο της επικράτειας, όπως αναφέρει σε σχετική ενημέρωση ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub. Επιπλέον, όπως τονίζεται, το φαινόμενο είναι μέτριας έντασης και συνοδεύεται από νεφώσεις, περιορίζοντας την ηλιοφάνεια και δημιουργώντας ένα μουντό τοπίο.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα παραμένει υποβαθμισμένη στο σύνολο της χώρας, με τιμές που πλησιάζουν τα θεσμοθετημένα όρια και τοπικά τα ξεπερνούν οριακά.

Παράλληλα, αύριο Παρασκευή, αναμένονται λασποβροχές κυρίως στη νότια χώρα και συγκεκριμένα:

  • Στην Πελοπόννησο
  • Στην Κρήτη
  • Στις Κυκλάδες
  • Στα Δωδεκάνησα
  • και σποραδικά στη Μακεδονία

Από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται σταδιακή ύφεση του επεισοδίου σκόνης. Μέχρι τότε, οι περιοχές που αναμένεται να είναι πιο επιβαρυμένες είναι:

  • Η Κρήτη
  • Τα Δωδεκάνησα
  • Οι Κυκλάδες
  • Τα Επτάνησα
  • Η Ήπειρος
  • Η Μακεδονία

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

