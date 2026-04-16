Μυτιλήνη: Διακόπτονται μέχρι τις 22 Απριλίου τα δρομολόγια από Aϊβαλί

Μυτιλήνη: Διακόπτονται μέχρι τις 22 Απριλίου τα δρομολόγια από Aϊβαλί
Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη/ Πηγή Φωτό: Eurokinissi
Σήμερα αργά το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί ένα δρομολόγιο πλοίου, προκειμένου να μεταφερθούν στη Μυτιλήνη εγκλωβισμένοι στην απέναντι ακτή.

Διακόπτονται μέχρι την επόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τα οποία συνδέονται τα λιμάνια Μυτιλήνης και Αϊβαλί. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα στους ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτές τις γραμμές.

Όπως αναφέρθηκε, τα δρομολόγια διακόπτονται επειδή συνεχίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, που αντιδρούν στα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Σήμερα αργά το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί ένα δρομολόγιο πλοίου, προκειμένου να μεταφερθούν στη Μυτιλήνη εγκλωβισμένοι στην απέναντι ακτή, Έλληνες εκδρομείς του Πάσχα αλλά και για να μεταφερθούν στην Τουρκία Τούρκοι εκδρομείς που είχαν εγκλωβιστεί στη Μυτιλήνη, αλλά και Έλληνες επισκέπτες ιδιαίτερα από τη βόρεια Ελλάδα οι οποίοι είχαν έρθει στη Μυτιλήνη για τον εορτασμό τη Λαμπροτρίτη της Μονής του Αγίου Ραφαήλ και επιστρέφουν στην Ελλάδα οδικώς μέσω Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

