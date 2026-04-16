Ένα από τα σπανιότερα και ακριβότερα drone των ΗΠΑ, το MQ-4C Triton εξαφανίστηκε από τα ραντάρ αφότου συνετρίβη στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη στις 9 Απριλίου, ενώ οι συνθήκες της συντριβής εξακολουθούν να ερευνώνται προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η πτώση προκλήθηκε από επίθεση ή από τεχνική βλάβη. Η ακριβής τοποθεσία της συντριβής δεν έχει γνωστοποιηθεί, για λόγους επιχειρησιακής ασφαλείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24 που ανέλυσε το CNN, το MQ-4C απογειώθηκε από την βάση Sigonella στην Ιταλία και εξαφανίστηκε πάνω από τον Περσικό Κόλπο στις 9 Απριλίου. Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και, όταν εγκατέλειψε τον εναέριο χώρο πάνω από τα στενά, έπεσε από τα 50.000 πόδια στα 9.000 πόδια, προτού χαθεί η επαφή με το ραντάρ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το Triton εξέπεμπε τον κωδικό 7400 κατά τη διάρκεια της πτήσης του, που σημαίνει ότι είχε χαθεί η επαφή με τον χειριστή του στο έδαφος, και στη συνέχεια τον κωδικό 7700 που υποδηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης περίπου 70 λεπτά αργότερα. Συνέχισε να εκπέμπει το ίδιο σήμα έκτακτης ανάγκης έως ότου έχασε επαφή.

Ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου drone Northrop Grumman αποκαλεί το Triton «το κορυφαίο στον κόσμο μη επανδρωμένο αεροσκάφος θαλάσσιας πληροφορίας, επιτήρησης, αναγνώρισης και στόχευσης». Με κινητήρα τζετ και εμβέλεια 8.500 μιλίων, το MQ-4C μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερο από 24 ώρες.

Το συγκεκριμένο drone είναι ένα από τα σπανιότερα αεροσκάφη στον στόλο του ναυτικού, η Northrop Grumman έχει δηλώσει ότι έχει κατασκευάσει μόλις 20 από αυτά, και επίσης ένα από τα πιο ακριβά, με τιμή του να φτάνει περίπου τα 240 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, δηλαδή υπερδιπλάσιο της τιμής ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35C.