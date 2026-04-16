Ο Όρμπαν δεν θα παραστεί στην τελευταία του Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποφάσισε να μην παραστεί στην σύνοδο κορυφής «ώστε να προετοιμάσει την κυβερνητική μετάβαση», εξήγησε χθες ο υπουργός Εξωτερικών

Για την έξοδο αυτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα υπάρξουν μεγάλοι αποχαιρετισμοί: ο Βίκτορ Όρμπαν δεν θα συμμετάσχει την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που μάλλον θα είναι η τελευταία του.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποφάσισε να μην παραστεί στην σύνοδο κορυφής «ώστε να προετοιμάσει την κυβερνητική μετάβαση», εξήγησε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιάνος Μπόκα μέσω του Facebook.

Ο ηττημένος των ουγγρικών εκλογών που έβαλαν τέλος σε 16 χρόνια διακυβέρνησης Όρμπαν θα αποχωρήσει από την εξουσία τον Μάιο και έτσι προσεκλήθη στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Κύπρου.

Οι ταραγμένες του σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισαν κορυφαίες στιγμές, από το «γεια σου δικτάτορα!» του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος τον καλωσόρισε με αυτήν την προσφώνηση σε ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής μπροστά στις κάμερες, μέχρι την διπλωματική κωμωδία που παίχτηκε όταν έλειψε από το τραπέζι για όσο χρόνο χρειάστηκαν οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του για να επικυρώσουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ένωση, σε μία απόφαση που απαιτούσε ομοφωνία των παρισταμένων.

Οι σχέσεις του Βίκτορ Όρμπαν με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες γνώρισαν ιδιαίτερη ένταση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της άρνησης της Ουγγαρίας να εγκρίνει την χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Αλλά αυτό δεν ήταν παρά η τελευταία πράξη μίας πολυετούς ταραχώδους σχέσης.

Από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο Βίκτορ Όρμπαν αποσάθρωσε συστηματικά το κράτος δικαίου, τους θεσμούς ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, το πλέγμα των δημοκρατικών αξιών και των ατομικών ελευθεριών και ήρθε σε ανοικτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζοντας τις ευρωπαϊκές συνθήκες που η Βουδαπέστη δεσμεύθηκε να τηρεί με την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Αποκορύφωμα, η εναντίωσή του στην πολιτική που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της Ουκρανίας μετά την ρωσική εισβολή του 2022.

Η Ουγγαρία του Όρμπαν καλλιέργησε στενές σχέσεις με τις δυνάμεις που απεργάζονται την αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, η Κίνα και η Ρωσία, από την οποία επέμενε να προμηθεύεται υδρογονάνθρακες αγνοώντας όλες τις εναλλακτικές.

Το τελευταίο επεισόδιο της ταραγμένης σχέσης του καθεστώτος του Βίκτορ Όρμπαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αποκάλυψη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποσπασμάτων τηλεφωνικών συνομιλιών που δείχνουν συστηματική διαρροή πληροφοριών εκ μέρους του υπουργού Εξωτερικών του Όρμπαν, του Πίτερ Σιγιάρτο, προς τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τις συνόδους των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χάνει «τον Δούρειο Ίππο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό την επομένη των ουγγρικών εκλογών. Και δεν ήταν ο μόνος που χρησιμοποίησε αυτήν την μεταφορά για να χαιρετίσει το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής.

